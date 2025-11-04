Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, condenó desde Estados Unidos la violencia política que se vivió en México con el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán.

“Sé que la administración Trump está al tanto y por supuesto condenamos toda violencia política en cualquier lugar y en todas sus formas” Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca

Estados Unidos continúa presionando a México para luchar contra el narcotráfico

La vocera de la Casa Blanca también habló de la relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario estadounidense en torno a la lucha contra el narcotráfico.

De acuerdo con Karoline Leavitt, Donald Trump respeta la coordinación que ha brindado dentro de su administración para temas de seguridad.

Donald Trump (KIYOSHI OTA / BLOOMBERG POOL / EFE)

El asesinado de Carlos Manzo abrió de nueva cuenta la puerta al debate en torno a las acciones que podría tomar Estados Unidos contra el narcotrafico en México.

Siendo que en reiteradas ocasiones la mandataria mexicana ha expresado sus desacuerdo a cualquier tipo de intervención militar en el país.

Al respecto, Karoline Leavitt detalló que desde la administración Trump se seguirá presionando a México para combatir el narcotráfico.

“Trabajamos con ellos [México] en todo lo posible y el presidente [Trump] ha usado todas sus opciones ejecutivas dentro de sus facultades para combatir el tráfico de drogas en nuestra frontera sur”. Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca

Por su parte, aseguró no poder hablar de lo que la presidenta de México está haciendo internamente en su administración.

Pero reiteró que Donald Trump ha implementado una serie de medidas con las que busca acabar con el narcotráfico, especialmente con el tráfico de fentanilo.

Entre las que se encuentran haber designado a los cárteles como organizaciones terroristas y “acciones adicionales”.