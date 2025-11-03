El asesinato de Carlos Manzo llegó a la Cámara de Diputados durante la discusión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; esto fue lo que dijo la diputada de Morena, Antares Vázquez.

“En honor de la verdad, hay que destacar que en esta Cámara, Carlos Manzo en la tribuna de esta Cámara dijo quién era el responsable de la violencia en Michoacán”. Antares Vázquez, diputada de Morena

Fue el sábado 1 de noviembre que el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado mientras se encontraba celebrando el Día de Muertos en la plaza principal del municipio de Michoacán.

Carlos Manzo había solicitado seguridad en distintas ocasiones, como un mes antes de su asesinato, cuando canceló las celebraciones patrias debido a la inseguridad en Uruapan.

Asesinato de Carlos Manzo: diputada de Morena culpó a ex presidente desde la Comisión de Presupuesto

En la sesión ordinaria de la Comisión de Presupuesto, el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, mencionó el asesinato de Carlos Manzo.

El diputado señaló que se hacía la mención “de forma responsable” debido a un recorte que encontró en el Presupuesto de Egresos 2026 en tema de seguridad con 10 mil millones de pesos.

“Lo que pasó con Carlos Manzo debe ser una llamada de atención para el gobierno y para el grupo mayoritario de otorgar los recursos suficientes en materia de seguridad. No queremos a más presidentes municipales que estén siendo asesinados por el crimen organizado [...]”. Héctor Saúl Téllez

Sin embargo, la diputada de Morena, Antares Vázquez respondió al PAN; destacó que en la misma Cámara de Diputados, Carlos Manzo señaló al culpable.

El “presidente espurio” del PAN, Felipe Calderón, quien incendió a Michoacán en su guerra contra el narco.

Asimismo, afirmó que en materia de seguridad hay 17.6% de incremento en el presupuesto y que con los ajustes, Morena busca arreglar lo que Felipe Calderón provocó.

Asesinato de Carlos Manzo: diputada de Morena recordó nexos de Felipe Calderón en Michoacán

Al recordar acusación de Carlos Manzo sobre en qué punto comenzó la tragedia de Michoacán referente a la violencia, la diputada de Morena también mencionó una presunta reunión de la hermana de Felipe Calderón.

Y es que quien fue líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez “La Tuta”, señaló que llegó a reunirse con Luisa María Calderón Hinojosa, quien les propuso un pacto por la gubernatura.

Acorde con lo señalado, la hermana de Felipe Calderón buscaba su apoyo financiero para las elecciones a cambio de protección, aunque el expresidente rechazó dicho trato.