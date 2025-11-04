La esposa del futbolista de Rayados de Monterrey, Sergio Canales, conmovió a miles al manifestarse públicamente sobre la muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre.

Fue a través de una historia de Instagram que la esposa de Sergio Canales, Cristina Llorens, compartió una publicación en sus historias con unos emojis de corazones rotos.

El post de la esposa del futbolista de Rayados de Monterrey generó miles de reacciones positivas, destacando como la compañera de vida de Sergio Canales se integra al duelo nacional que se vive en México por la muerte de Carlos Manzo.

Cristina Llorens, esposa de Sergio Canales, lamentó el asesinato de Carlos Manzo (Especial)

Asesinaron a Carlos Manzo en plena celebración del Día de Muertos

El crimen ocurrido contra Carlos Manzo ocurrió la noche del 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en la Plaza Morelos, en plena celebración del Día de Muertos.

Carlos Manzo, de 40 años de edad y alcalde de Uruapan, electo en 2024 con el 66% de los vontos, fue acribillado a balazos mientras se tomaba fotos con niños disfrazados. Recibió ocho impactos en abdomen y brazo; un regidor y un escolta también resultaron heridos.

De acuerdo con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, los escoltas lograron abatir al atacante de Carlos Manzo, mientras que otras dos personas fueron detenidas por el hecho violento.

Carlos Manzo, quien era padre de dos menores, había ganado popularidad a nivel nacional por declararle la guerra al narco, e incluso había pedido ayuda federal para atender la crisis de violencia en Uruapan.

¿Quién era Carlos Manzo, alcalde de Uruapan?

Carlos Manzo fue alcalde de Uruapan desde septiembre de 2024 cuando se convirtió en el primer presidente municipal de la región. Él adquirió popularidad por su estilo “mano dura” contra el crimen organizado.

Desde su llegada al poder, Carlos Manzo impulsó una reforma de seguridad que incluyó una depuración policial. Además, promovió un aumento salarial a policías municipales.