La embajadora eminente Martha Bárcena criticó el bloqueo en la carretera Querétaro-San Luis Potosí, el cual supera ya las 20 horas y mantiene varados a cientos de automovilistas y transportistas.

“La autopista Querétaro-San Luis Potosí lleva bloqueada 16 horas (...) Familiares que no pueden llegar a un entierro. Ni comida ni agua.” Martha Bárcena en X

Por segundo día consecutivo permanece el bloqueo en la autopista 57, en el tramo de la carretera Querétaro-San Luis Potosí, a la altura de la comunidad de Jofrito, en la delegación Santa Rosa Jáuregui, municipio de Querétaro.

La protesta ha dejado varados a cientos de automovilistas y operadores de transporte de carga por más de 20 horas, mientras los manifestantes exigen el restablecimiento del servicio de agua potable, el cual —aseguran— ha permanecido suspendido hasta por cuatro meses.

“¿Dónde está la autoridad?”: Martha Bárcena cuestiona bloqueo en la carretera Querétaro-San Luis Potosí

A través de redes sociales, Martha Bárcena se sumó a las críticas por el cierre de la autopista y cuestionó directamente la respuesta de las autoridades.

“¿Dónde está la autoridad?, ¿dónde está la ley?”, expresó la embajadora eminente ante la falta de solución al conflicto.

Bárcena señaló que, “independientemente de la validez de los reclamos de quienes bloquean, esto no se puede permitir”, y destacó las afectaciones que enfrentan las personas atrapadas en la vialidad.

Las críticas de la diplomática ocurren mientras el bloqueo ya supera las 24 horas consecutivas.

¿Cómo va el bloqueo en la carretera Querétaro-San Luis Potosí hoy 19 de mayo?

Hasta las 07:30 horas de este martes 19 de mayo de 2026, el bloqueo en la carretera Querétaro-San Luis Potosí continuaba debido a la falta de acuerdos entre autoridades y habitantes de la comunidad de La Versolilla.

Representantes del municipio y del gobierno estatal mantienen negociaciones con los manifestantes para buscar una solución al desabasto de agua que afecta a varias comunidades.

Sin embargo, los inconformes exigen la presencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para resolver el conflicto.

De no obtener respuesta, amagaron con mantener el bloqueo en el mismo punto de la carretera Querétaro-San Luis Potosí, situación que continúa afectando a cientos de automovilistas, transportistas y al tránsito local.