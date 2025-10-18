La investigación por la muerte de Isak Andic está siendo llevada por homicidio, giro que se da tras el reclamo de Estefanía Knuth de 54 años de edad, la última pareja del fundador de Mango.

Según, el testimonio de Estefanía Knuth señaló a la policía la mala relación que tenían Isak Andic y su hijo Jonathan Andic, de 44 años de edad.

Además de que contó a la polícia un momento de gran tensión entre padre e hijo, el cual ocurrió el año de 2015, relató que Isak Andic le reclamó a Jonathan Andic el rumbo que había tomado la empresa tras su partida.

Pues el fundador de Mango, Isak Andic no estaba contento tras el registro de pérdidas millonarias para Mango en manos de su hijo Jonathan Andic.

Hijo de Isak Andic, fundador de Mango, es investigado tras su misteriosa muerte (Especial )

Estefanía Knuth se enfrenta a la familia del fundador de Mango por la herencia

En otros temas alrededor de la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, su última pareja Estefanía Knuth también tiene un enfrentamiento con la familia debido a la herencia.

Según se sabe, la herencia de Isak Andic se repartió de forma equitativa entre sus tres hijos. Mientras, otra parte de la inmensa fortuna se repartió entre diversas personas.

Una de las beneficiarias de esa otra parte, Estefanía Knuth no estuvo de acuerdo con la cifra fijada por su pareja de los últimos seis años, Isak Andic.

Motivó que llevó a Estefanía Knuth a enfrentarse con la familia Andic, pues consideró que debía obtener 70 millones de euros - más de 1.5 billones de pesos al tipo de cambio actual-.

A esto los hijos del fundador de Mango aceptaron negociar un número para Estefanía Knuth, sin embargo, nunca llegaron a la petición de la ex pareja.