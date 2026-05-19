Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), compartió los casos de extradiciones hechas por México que han sido rechazadas por Estados Unidos.
Esto por el caso de la Fiscalía de Nueva York que ha solicitado la detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios presuntamente relacionados con el Cártel de Sinaloa.
Asimismo, resaltó que, desde el 1 de enero de 2018 y hasta el 13 de mayo de 2026, Estados Unidos ha rechazado 36 solicitudes de extradición por la misma razón que en México no ha sido detenido Rubén Rocha Moya, el requerimiento de información adicional.
Estados Unidos ha negado 36 solicitudes de extradición a México
De acuerdo con Roberto Velasco, del 1 de enero de 2018 al 23 de mayo de 2026, México ha presentado 269 requerimientos de extradición pero ninguno ha sido entregado.
Asimismo, resaltó que ellos, se han negado 36 solicitudes, mientras que las 233 restantes permanecen pendientes.
Por otra parte, resaltó que de las solicitudes pendientes, 183 son de peticiones formales de extradición, mientras que 50 corresponden a solicitudes de detención provisional con fines de extradición.
Roberto Velasco resaltó que de las 50 solicitudes de detención provisional con fines de extradición, 47 están pendientes debido a la solicitud a México de información adicional, otras 3 fueron negadas.
Los casos de extradición que Estados Unidos ha negado a México
En el mismo sentido, Roberto Velasco resaltó algunos casos de solicitud de detención provisional con fines de extradición hechos por México y que Estados Unidos ha negado.
Entre ellos se encuentran:
- Francisco Javier García Cabeza de Vaca, caso presentado el 8 de agosto de 2025: por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades; delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estados Unidos solicitó información adicional.
- Victor Manuel Álvarez Puga, caso presentado el 4 de diciembre de 2025: por delito de delincuencia organizada por el desfalco a Segob y factureras. Estados Unidos negó la extradición por no ser un delito violento.
- Rafael Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga Hanono por desfalco al Infonavit, caso presentado el 1 de octubre de 2025: delito de delincuencia organizada, se presentó solicitud por no ser delito violento ni considerar a los acusados como un riesgo para la sociedad.
- José Ulises Bernabé García, caso presentado el 7 de junio de 2024: delito de delincuencia organizada. Estados Unidos pidió información adicional y pruebas en su proceso.
- Pablo Vega Cuevas “El Transformer” de Guerreros Unidos, caso presentado el 18 de julio de 2024: delito de delincuencia organizada. Se presentó petición formal.
- William “N”, caso presentado el 30 de mayo de 2023: delito de trato de personas. Estados Unidos negó la solicitud.