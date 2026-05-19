Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), compartió los casos de extradiciones hechas por México que han sido rechazadas por Estados Unidos.

Esto por el caso de la Fiscalía de Nueva York que ha solicitado la detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios presuntamente relacionados con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, resaltó que, desde el 1 de enero de 2018 y hasta el 13 de mayo de 2026, Estados Unidos ha rechazado 36 solicitudes de extradición por la misma razón que en México no ha sido detenido Rubén Rocha Moya, el requerimiento de información adicional.

Estados Unidos ha negado 36 solicitudes de extradición a México

De acuerdo con Roberto Velasco, del 1 de enero de 2018 al 23 de mayo de 2026, México ha presentado 269 requerimientos de extradición pero ninguno ha sido entregado.

Asimismo, resaltó que ellos, se han negado 36 solicitudes, mientras que las 233 restantes permanecen pendientes.

Por otra parte, resaltó que de las solicitudes pendientes, 183 son de peticiones formales de extradición, mientras que 50 corresponden a solicitudes de detención provisional con fines de extradición.

Roberto Velasco resaltó que de las 50 solicitudes de detención provisional con fines de extradición, 47 están pendientes debido a la solicitud a México de información adicional, otras 3 fueron negadas.

Los casos de extradición que Estados Unidos ha negado a México

En el mismo sentido, Roberto Velasco resaltó algunos casos de solicitud de detención provisional con fines de extradición hechos por México y que Estados Unidos ha negado.

Entre ellos se encuentran: