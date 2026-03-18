El dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, respondió a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que se le atribuyeran comentarios que aseguró no coinciden con lo que ha expresado públicamente.

Máynez rechaza dichos sobre Claudia Sheinbaum

A través de su cuenta de X, el excandidato presidencial cuestionó el origen de dichas afirmaciones y señaló directamente al vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, por presuntamente formar parte de una estrategia de comunicación basada en “preguntas inducidas”.

“Pero lo que no me extraña es el estilo de @JesusRCuevas y su maquinaria de propaganda con preguntas sembradas. Yo nunca he dicho que a la presidenta le manden desde Palenque. De hecho, me parece contradictorio que una parte de la oposición la acuse de eso y al mismo tiempo de ser “autoritaria y dictadora”” Jorge Álvarez, dirigente de MC

Asimismo, negó haber sostenido que la mandataria reciba instrucciones externas, versión que ha sido utilizada de forma contradictoria por sectores de la oposición. Además, señaló que sus comentarios han estado enfocados en señalar a ciertos actores políticos, a quienes responsabiliza de generar tensiones innecesarias y exponerla a errores en el debate público.

Entre los ejemplos que mencionó se encuentra el desempeño del Partido del Trabajo, al que criticó por inconsistencias en la presentación de propuestas legislativas, así como por fallas en su contenido, incluyendo omisiones en temas relevantes como la paridad de género.

Finalmente, Máynez pidió a Claudia Sheinbaum revisar el contexto completo de sus declaraciones antes de emitir juicios públicos, con el objetivo de evitar malentendidos y mantener un diálogo político más preciso.

“A la presidenta le pido que, antes de emitir juicios a la ligera y descalificar, cuando menos revise el video de las declaraciones a las que hace referencia. Eso sería respetar su investidura” Jorge Álvarez, dirigente de MC