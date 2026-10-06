Pío López Obrador se registra como aspirante a diputado federal por Chiapas

Pío López Obrador dio a conocer su registro como aspirante a diputado federal por el distrito 9 de Chiapas, en el proceso interno de Morena para las coordinaciones distritales.
El hermano de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer su intención mediante un mensaje en redes sociales ya que tiene la intención de continuar con el proyecto del expresidente.
Sin embargo, destacó que quedará a disposición de la voluntad del pueblo de Chiapas si se convierte en coordinador de Morena y en dicho caso, llegar a diputado federal.
Pío López Obrador confirma registro como aspirante a diputado federal de Chiapas
Tras el cierre del registro de coordinadores distritales para las elecciones 2027, Pío López Obrador confirmó que se inscribió al proceso interno para ser candidato a diputado federal de Chiapas.
Pío López Obrador señaló que buscará la diputación por el distrito 9 con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, para seguir luchando por la defensa de la soberanía de México.
El ahora aspirante explicó que Chiapas ha sido su hogar en los últimos 60 años, por lo que considera un compromiso moral trabajar por el estado.
Y agregó que su participación en el proceso es su responsabilidad histórica, para resaltar los valores que dieron origen a Morena y así inspirar a las nuevas generaciones.
Sin embargo, aclaró que se someterá a la voluntad de los ciudadanos de Tuxtla, ya que es el pueblo quien pone y quita a sus gobernantes, por lo que afirmó trabajará por ellos.
Como lo hizo en 2009, cuando también fue candidato a diputado federal, elecciones en las que Pío López Obrador obtuvo un buen resultado, pero le hicieron un fraude.
Pío López Obrador destaca proceso de selección de Morena para elecciones 2027
En el mismo video, Pío López Obrador destacó que está a disposición de los ciudadanos de Chiapas, ya que Morena tiene como convicción que es el pueblo el que manda.
Con ello, Pío López Obrador destacó el modelo de Morena para elegir a sus candidatos para las elecciones 2027, mediante encuestas, que definió como la mejor herramienta para ello.
Por lo que se dijo convencido que Morena puede recuperar las bases del partido con el apoyo del pueblo, que también les permitirá avanzar y consolidar el movimiento.