Dunia Ludlow formalizó este sábado 4 de octubre su registro en el proceso interno de Morena para buscar la diputación del Distrito 12 Federal, correspondiente a Cuauhtémoc.

“Este sábado di un nuevo paso: me inscribí al proceso interno de Morena por la coordinación del Distrito 12 Federal de Cuauhtémoc”. Dunia Ludlow, aspirante a diputada en Cuauhtémoc

La exdirectora de Tienda SUPERISSSTE afirmó que este paso llega después de “años de trabajo legislativo, de gobierno, territorio y resultados” en la alcaldía, rumbo a las elecciones 2027.

Aunque al principio se especuló que buscaría la coordinación de Morena para gobernar en Cuauhtémoc, finalmente fue la propia Dunia Ludlow quien confirmó la búsqueda de la diputación federal.

Dunia Ludlow se registra en Morena rumbo a una diputación federal por Cuauhtémoc (captura de pantalla)

Dunia Ludlow anuncia búsqueda de diputación federal y destaca su trabajo en Cuauhtémoc

Al informar sus aspiraciones, Dunia Ludlow señaló que asumirá la contienda con la misma línea que ha marcado su trayectoria: cercanía con la ciudadanía y presencia constante en las calles de la demarcación.

Además, destacó que este es el primer proceso interno que se abre en el distrito y aseguró que su intención es “seguir sirviendo a Cuauhtémoc” y defender desde ahí la transformación del país.

“Quiero seguir sirviendo a Cuauhtémoc y defendiendo desde aquí la transformación que encabeza nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum y en la Ciudad, nuestra Jefa de Gobierno Clara Brugada” Dunia Ludlow, aspirante a diputada en Cuauhtémoc

La aspirante subrayó que, más allá del cargo, lo importante es “el encargo”, y llamó a mantener el trabajo territorial como eje de la construcción política en la zona.

Dunia Ludlow destacó algunas de sus contribuciones más importantes a la Cuauhtémoc, como la solución de conflictos entre comerciantes y vecinos, la Ley de Vivienda y gestiones durante la pandemia de Covid-19.

Dunia Ludlow Deloya (Dunia Ludlow D/Facebook)

Dunia Ludlow renunció a la dirección de Tienda SUPERISSSTE

Recién el 3 de octubre, Dunia Ludlow había informado su renuncia a la dirección de la Tienda SUPERISSSTE, perteneciente al ISSSTE, con un mensaje de agradecimiento a Claudia Sheinbaum y Martí Batres.

“Lo hago profundamente agradecida con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el director general del ISSSTE Martí Batres por la confianza que depositaron en mí”. Dunia Ludlow, aspirante a diputada en Cuauhtémoc

Desde agosto, la aspirante ya había adelantado su intención de participar por Morena en Cuauhtémoc y dijo que esperaría la publicación de la convocatoria para “tomar una decisión”.