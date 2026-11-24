La noche del lunes 23 de noviembre de 2026 se reportó un enfrentamiento armado en las inmediaciones del ejido de Los Mochis, en el municipio de Ahome, al norte de Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos violentos en Sinaloa habrían comenzado cuando elementos de la Secretaría de Marina (Semar) intentaron detener un vehículo en el que viajaban sujetos armados, cerca de las instalaciones de agua potable de la comunidad.

¿Qué pasó en Los Mochis, Sinaloa? Esto se sabe del enfrentamiento

Según testimonios de habitantes de Los Mochis, Sinaloa, los ocupantes del vehículo habrían respondido con disparos, lo que provocó una persecución por distintas calles del ejido, en donde la movilización generó momentos de tensión y obligó a los vecinos a resguardarse en sus viviendas.

Parte de las detonaciones quedó registrada en una cámara de seguridad de una vivienda ubicada en el lugar de los hechos en Sinaloa, y en las imágenes difundidas en redes sociales se escucha una serie de ráfagas durante la noche, aunque la grabación no permite identificar a los involucrados.

Tras el enfrentamiento, elementos de la Marina desplegaron refuerzos y establecieron puntos de vigilancia en los accesos a la comunidad de Los Mochis.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente si hubo personas detenidas, lesionadas o fallecidas, ni han detallado el resultado del operativo.

El enfrentamiento ocurre tres días después de la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, en Guasave, Sinaloa, en un operativo federal que también estuvo marcado por hechos violentos en la región.

Aunque no se ha confirmado una relación entre ambos acontecimientos, los reportes se producen en medio de un escenario de tensión por la violencia y las disputas entre grupos criminales en el norte de Sinaloa.