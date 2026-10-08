El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena publicó durante la madrugada de este 8 de octubre la convocatoria para definir las coordinaciones municipales en los 217 municipios de Puebla, rumbo a las elecciones 2027.

“La convocatoria tiene la particularidad que, para efectos de este requisito, las personas titulares de las Presidencias Municipales, sindicaturas y regidurías, así como las diputadas y los diputados federales y locales, podrán participar en el presente proceso sin necesidad de separarse del cargo.” Convocatoria de Morena para coordinaciones municipales en Puebla

Uno de los puntos más relevantes es que los alcaldes en funciones no están obligados a solicitar licencia o renunciar a sus cargos para participar en el proceso interno de Morena, y la misma excepción contempla a síndicos, regidores y diputados federales y locales para las elecciones 2027.

Morena abre convocatoria a coordinaciones municipales para las elecciones 2027 (Morena)

Morena abre registro para coordinaciones municipales en Puebla

El registro para las coordinaciones municipales de Morena, de acuerdo a su comunicado publicado en su sitio oficial, estará abierto del 8 al 18 de octubre de 2026, exclusivamente en línea y en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

Asimismo se especifica que cada aspirante a una coordinación municipal para las elecciones 2027 en alguno de los 217 municipios de Puebla, podrá solicitar su inscripción únicamente para un municipio.

Entre los principales requisitos establecidos por Morena para las coordinaciones municipales de las elecciones 2027, se encuentran:

Ser mexicano por nacimiento y mayor de edad.

Ser originario del municipio o acreditar al menos seis meses de residencia efectiva.

Contar con trayectoria y trabajo territorial.

Acreditar participación en actividades del Instituto Nacional de Formación Política (INFP).

No utilizar recursos públicos ni realizar promoción dispendiosa.

No entregar dinero o beneficios para obtener respaldo.

Morena abre convocatoria a coordinaciones municipales para las elecciones 2027 (Morena)

En contraste, quienes ocupen otros cargos dentro de las administraciones públicas federal, estatal o municipal, así como integrantes de estructuras partidistas, sí deberán presentar su renuncia o solicitar licencia para registrarse.

La Comisión Nacional de Elecciones (CNE) será la encargada de valorar los perfiles, considerando aspectos como trayectoria, reconocimiento territorial y atributos ético-políticos. Las definiciones deberán darse a conocer a más tardar el 31 de diciembre de 2026.

Aunque las coordinaciones municipales forman parte de la organización de Morena rumbo a las elecciones 2027, el registro no representa por sí mismo una candidatura a una presidencia municipal.

Sin embargo, para los alcaldes de Puebla de Morena que busquen permanecer en el cargo y eventualmente competir por la reelección, la convocatoria elimina la obligación de separarse de sus funciones durante esta etapa.