Eurípides Flores renunció como abogado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para buscar una diputación federal por Puebla en las elecciones 2027.

“Pedirle la oportunidad… de separarme de este gran encargo para ir a la cuatro vece heroica Puebla de Zaragoza y ahí iniciar el trabajo para seguir defendiendo la Transformación” Eurípides Flores, aspirante a diputado

El abogado hizo pública su renuncia en redes sociales con un video en el que aparece Mario Delgado, titular de la SEP.

El exfuncionario dijo que su renuncia al cargo con el que servía al pueblo tiene detrás “una tarea a la que hemos sido llamados por la Transformación”.

Eurípides entrega informe antes de renunciar para buscar una diputación

Eurípides Flores entregó su informe de actividades como funcionario educativo en el marco del Segundo Informe de Gobierno.

La entrega del informe a Mario Delgado se hizo en el mismo video de renuncia.

Algunos temas relevantes que destacaron como parte del trabajo como abogado de la SEP es la regulación del uso de celulares; el programa vida saludable y la prohibición de la comida chatarra; derechos humanos de niñas, niños y adolescentes; ente otros.

Mario Delgado confirma que Eurípides Flores buscará llegar al Congreso

Mario Delgado confirmó que Eurípides Flores participará en las elecciones 2027 para llegar al Congreso.

El titular de la SEP agradeció al abogado de quien dijo es un joven “talentoso” que ha dado resultado al gobierno de Claudia Sheinbaum.

Eurípides Flores destacó la importancia de apoyar al gobierno de la presidenta en la defensa de la soberanía.