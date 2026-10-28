Al cuestionarles las razones por las que quieren reelegirse en las elecciones 2027, Ricardo Monreal lanzó una dura crítica contra los diputados que no acuden a las sesiones en San Lázaro.

¿Saben cuántos faltaron el miércoles? 46 se fueron. O sea, ¿para qué quieren volver a ser diputados? Ricardo Monreal

Así lo dijo el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena al advertir que en la sesión del miércoles 21 de octubre, se ausentaron 46 diputados, de los que 30 buscan la reelección.

Ante lo ocurrido, Ricardo Monreal hizo un llamado a los legisladores para que prioricen su trabajo y eviten ausentarse de las sesiones por temas que consideró secundarios.

Ricardo Monreal critica a diputados faltistas que quieren reelegirse

Rumbo al inicio de las campañas para las elecciones 2027, diversos aspirantes han comenzado a destapar sus intenciones para competir por un cargo de elección popular.

Tal es el caso de quienes buscarán un llegar a la Cámara de Diputados o reelegirse para un segundo periodo; sin embargo, Ricardo Monreal lanzó una dura crítica para los que pretenden permanecer en sus cargos.

Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo (cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

En su mensaje, Ricardo Monreal lamentó que haya legisladores federales que tienen el objetivo de reelegirse, pero en su desempeño actual ni siquiera acuden a las sesiones programadas.

¿Para qué quieren volver a ser diputados? De esos 46, 30 quieren reelegirse. ¿Para qué? Ricardo Monreal

Sobre el punto, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro recriminó que apenas una semana atrás se ausentaron 46 diputados, de los cuales 30 quieren reelegirse.

En ese sentido, advirtió que los diputados faltistas no tienen justificación, pues solo solo deben acudir a sesiones dos días a la semana para votar.

Ricardo Monreal pide a diputados cumplir con su trabajo

Luego de lanzar la crítica a los diputados que buscan reelegirse sin acudir a las sesiones, Ricardo Monreal los emplazó a evitar las ausencias y cumplir con su trabajo.

Al señalar que él debe dar explicaciones por el mal desempeño legislativo, llamó a los legisladores que no solo acudan a tomar lista, sino que hagan su trabajo y cuando menos se queden a votar.