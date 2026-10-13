Pío López Obrador dio a conocer que realizó varios recorridos en colonias de Tuxtla Gutiérrez, como parte de su convicción de convertirse en aspirante a una diputación federal.

El hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que como prometió al anunciar su registro rumbo a las elecciones 2027, lo haría a ras de tierra.

El aspirante añadió que se siente muy agradecido por el recibimiento de la gente, con entusiasmo y alegría, como comparte en las fotografías que se observan en el video de su publicación.

Pío López Obrador inicia recorridos en Tuxtla Gutiérrez como aspirante a una diputación federal

Mediante redes sociales, Pío López Obrador compartió el inicio de sus recorridos parte de los trabajos para convertirse en aspirante de Morena a una diputación federal.

Pío López Obrador recorre Tuxtla Gutiérrez tras registro para buscar una diputación federal (Pío López Obrador)

De acuerdo con lo compartido, Pío López Obrador recorrió este lunes 12 de octubre “a ras de tierra” ocho de las colonias que conforman el Distrito 9 de Tuxtla Gutiérrez:

Las Granjas Santa Cruz Shanká Alta Las Flores Las Casitas El Carmen San Fernando Nueva Estrella

Los recorridos en Tuxtla Gutiérrez los habría realizado con las tres S, “Suela, Saliva y Sudor”, como prometió tras dar a conocer su registro como aspirante a una diputación federal.

Pío López Obrador también destacó que va a seguir visitando casa por casa, debido a que tienen el compromiso de visitar las 184 secciones del Distrito 9 de Tuxtla Gutiérrez.

Tal como se observa en las fotografías añadidas al video, Pío López Obrador habló con los habitantes de Tuxtla Gutiérrez del proyecto de Transformación, junto con el periódico Regeneración.

Pío López Obrador recorre Tuxtla Gutiérrez tras registro para buscar una diputación federal (Pío López Obrador)

Pío López Obrador destaca recibimiento de la gente en Tuxtla Gutiérrez durante sus recorridos

En su publicación, Pío López Obrador también destacó el recibimiento de la gente de Tuxtla Gutiérrez durante sus recorridos; con alegría, entusiasmo y esperanza.

Por lo que lo definió como una señal inequívoca de que el pueblo sigue con la Cuarta Transformación y respalda los resultados del movimiento en estos años de gobierno.

Pío López Obrador también mencionó que se comprometió con la ciudadanía de Tuxtla Gutiérrez de cumplir con los principios e ideales de Morena, así como representarlos con dignidad y firmeza.