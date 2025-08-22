El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó en sesión del Consejo General exonerar a Pío López Obrador, hermano del ex presidente AMLO, por la presunta entrega de dinero, el escándalo conocido como los “sobres amarillos”.

Fue en 2020 que se dio a conocer un video en el que se observaría a Pío López Obrador recibir fajos de dinero o “sobres amarillos” de parte de David León, quien era asesor privado del gobierno de Chiapas.

Los cuales, tal como explicó Pío López Obrador, eran para fortalecer la campaña presidencial de su hermano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2018, problemática que tras comparecencias y amparos, se resolvió hoy jueves 21 de agosto 2025.

Pío López Obrador es exonerado por el INE en caso de presunta entrega de dinero de 2015

Tal como explicó la consejera del INE, Carla Humphrey, presidenta de la comisión de Fiscalización, no se encontraron pruebas para determinar que la presunta entrega de dinero a Pío López Obrador se utilizara para fines electorales.

El Consejo General del INE señaló que la Unidad Técnica no encontró nada que pudiera acreditar que Pío López Obrador obtuviera dicho dinero, tras verificar documentación y empresas de David León, por lo que el hermano de AMLO resultó exonerado.

“No hay registro contable, no hay comprobación fiscal que permita transformar ese indicio en certeza sobre el origen, monto, destino y carácter partidista del efectivo observado. Por lo tanto, la conducta no se acredita” Carla Humphrey sobre caso Pío López Obrador

Aunque también se mencionó la falta de apoyo de las autoridades, como de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales , que se resistió a entregar las investigación relacionada a Pío López Obrador y dicho dinero.

Pese a esto y tras presentar un recurso, se ordenó el traslado de la investigación que el INE definió como infructuosa, ya que no hubo ningún indicio bancario o comprobante fiscal para demostrar dicha conducta de parte de Pío López Obrador.

Otros consejeros como Jaime Rivera y Dania Ravel destacaron que el INE también solicitó ayuda de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores así como a la Unidad de Inteligencia Financiera, quienes negaron tener información.

PAN en el INE se lanzó contra Pío López Obrador por resultar exonerado de presunta entrega de dinero

Tras dar a conocer la exoneración de Pío López Obrador de parte del INE, el representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón, arremetió en contra del hermano de AMLO y el ex presidente, ya que eso fue corrupción de su parte.

Acorde con lo señalado por el panista, la legislación es clara referente a los gastos electorales, que deben tener registro y transparencia, no como los videos habrían mostrado a Pío López Obrador.

Víctor Hugo Sondón agregó que Pío López Obrador y AMLO habrían caído en las prácticas que critican, ya que además del financiamiento que lastimó la equidad electoral, demostraría que su familia es intocable.

Mientras que la senadora del PAN, Verónica Rodríguez, también habló sobre el caso de Pío López Obrador y la exoneración de parte de las autoridades, lo que habría derivado en que el INE no tuviera pruebas para proceder en su contra.