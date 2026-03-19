Tras resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Pío López Obrador afirmó en video que no es corrupto y denuncia que las grabaciones fueron montaje.

“He defendido desde el primer momento, que no soy un hombre corrupto. Reitero que durante mi vida nunca he cometido ninguna falta y mucho menos, delito alguno". Pío López Obrador, hermano de AMLO

En sesión del miércoles 18 de marzo, el Tribunal Electoral cerró el caso del hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sobre los videos en donde se observa a Pío López Obrador recibir sobres amarillos.

Al respecto y tras darse a conocer los videos, AMLO señaló que Pío López Obrador recibió contribuciones voluntarias en 2015, que tenían por destino fortalecer a su partido político recién formado, Morena.

Pío López Obrador asegura no ser corrupto y denuncia montaje en videos, tras fallo del TEPJF

Mediante un video compartido en sus redes sociales, Pío López Obrador afirmó que nunca ha cometido ninguna falta y no es un hombre corrupto, además no ha sido servidor público desde hace 25 años.

Tercera resolución de las autoridades autónomas e independientes acerca del vil montaje mediático de los videos difundidos en Latinus por Carlos Loret. pic.twitter.com/yez0jnZKCg — Pío López Obrador. (@piochiapas) March 19, 2026

En el video, Pío López Obrador también destacó la resolución de la Sala Superior del TEPJF, dada por unanimidad y por tercera ocasión, tras fallo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Este nuevo fallo, demuestra que Pío López Obrador no cometió infracciones electorales ni faltas administrativas, así como ningún otro delito, ante la falta de elementos y descarte de la “única supuesta prueba”.

En este tenor, Pío López Obrador destacó los estudios periciales de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que mostraron que los videos de LatinUS tenían alteraciones de edición y falta de certeza en su origen.

Por ello, los videos -que obtuvieron también ilegalmente- fueron descartados y declarados como insuficientes, que aunado al resto de información en las investigaciones, derivaron en la absolución de Pío López Obrador.

Tras dichos fallos, Pío López Obrador sostuvo que la difusión de los videos de LatinUS carecen de rigor periodístico, además de que “su vil montaje mediático” vulneró su reputación y dignidad.

TEPJF falla a favor de Pío López Obrador y cierra caso

En sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral falló con unanimidad la impugnación del procedimiento sancionador en materia de fiscalización contra Pío López Obrador y David León.

El diputado Federico Döring presentó una impugnación ante el fallo del INE que resolvió el caso de Pío López Obrador a su favor en 2025, tras declarar que no existían pruebas sobre algún delito.

El Tribunal Electoral ratificó la absolución al señalar como infundado la querella presentada por Federico Döring, ya que la Unidad Técnica de Fiscalización valoró todas las pruebas de manera exhaustiva.