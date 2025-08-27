José Antonio Moreno Alvarado era un ex candidato de Morena en Chiapas que recibió hasta 300 mil pesos de David León como se exhibió un video.

El periodista Carlos Loret de Mola mostró en su noticiero de Latinus un video en el que se ve a David León entregando dinero a José Antonio Moreno Alvarado.

Aunque el video es del año 2015 vuelve a tomar relevancia. Te contamos todo lo que sabemos de José Antonio Moreno Alvarado, a quién reportan en medios como fallecido, así como de este caso con datos como:

¿Quién era?

¿Cuántos años tenía?

¿Cuál era su signo zodiacal?

¿Tenía esposa?

¿Tenía hijos?

¿Qué estudió?

¿En qué trabajó?

¿Quién era José Antonio Moreno Alvarado?

En el noticiero del periodista Carlos Loret de Mola en Latinus se exhibió un nuevo video de las campañas del año 2015 en Chiapas, en las que ya participa Morena, donde David León, entonces operador del partido guinda entrega hasta 300 mil pesos a José Antonio Moreno Alvarado, quién era candidato morenista a la alcaldía de Villaflores cercana a Tuxtla Gutiérrez y ex general en retiro.

Según este video, se escucha a David León decirle “te manda estos 300 mil pesos mi tío, el gobernador, dile que los quiero mucho y que le meta con todo”.

Supuestamente en referencia a Manuel Velasco, senador del Partido Verde, quién en ese entonces era gobernador de Chiapas.

En tanto, se escucha a José Antonio Moreno Alvarado responder “yo también, es mi líder”

"Yo también, es mi líder. Te lo repito nuevamente, yo tengo mucha fe en que voy a ganar. Está puesto todo y obviamente voy a trabajar en línea con él, es mi líder, es mi gobernador, cómo no lo voy a hacer. Él es mi líder, con él empecé y lo voy a seguir haciendo" José Antonio Moreno Alvarado

Luego de este escándalo, Manuel Velasco negó haber dado ese dinero al entonces operador de Morena, David León para que se lo entregara a José Antonio Moreno Alvarado.

¿Cuántos años tenía José Antonio Moreno Alvarado?

Según un orbtuario de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), de José Antonio Moreno Alvarado, él murió a los 69 años de edad un 31 de octubre de 2021, en el Hospital Central Militar.

¿Cuál era su signo zodiacal José Antonio Moreno Alvarado?

No hay datos de la fecha de nacimiento de José Antonio Moreno Alvarado, quién recibió hasta 300 mil pesos de David León por campañas en Chiapas, por lo que no es posible saber cuál es su signo zodiacal.

¿Tenía esposa José Antonio Moreno Alvarado?

Tampoco hay datos públicos sobre quién es la esposa José Antonio Moreno Alvarado. Por lo que no se sabe si estaba casado o no.

¿Tenía hijos José Antonio Moreno Alvarado?

De manera pública tampoco se brinda información sobre los hijos de José Antonio Moreno Alvarado, quién habría recibido 300 mil pesos de David León.

¿Qué estudió José Antonio Moreno Alvarado?

En el orbituario de la Sedena no aclara cuál es el máximo grado de estudios de José Antonio Moreno Alvarado, sin embargo se sabe que llegó a ser general antes de dedicarse a la política.

¿En qué trabajó José Antonio Moreno Alvarado?

Información brindad por la Sedena detalla que el general Moreno Alvarado, ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos el 3 de febrero de 1971, pasando a situación de retiro el 16 de junio de 2012.

Más tarde se inició en la política mexicana primero en el PRI y después se pasó a Morena donde fue candidato a la presidencia municipal de Villaflores, Chiapas.