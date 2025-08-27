Luego de que Pío Lopez Obrador fue exonerado por recibir dinero en efectivo para Morena, el periodista Carlos Loret de Mola reveló otro video de la entrega de dinero para campañas en las elecciones 2025.

En esta ocasión nuevamente David León, el operador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, dio 300 mil pesos en efectivo al candidato de Morena, José Antonio Moreno Alvarado.

José Antonio Moreno Alvarado es un general en retiro que participaba en las elecciones 2015 para la presidencia municipal de Villaflores, Chiapas.

“Te manda estos 300 mil pesos mi tío, el gobernador, dice dile que lo quiero mucho y que le meta con todo” David León

#Loret en @latinus_us.



Nuevo video de sobres amarillos de cash para Morena.



¿De dónde venía el dinero?

Aquí queda clarísimo.



Para que no se hagan. pic.twitter.com/CcovSRCXqH — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) August 27, 2025

Carlos Loret de Mola reveló video en el que Manuel Velasco vuelve a mandar dinero en efectivo a Morena

En el video se escucha decir a David León que el dinero de lo mandaba su “tío” el gober, en referencia a Manuel Velasco Coello.

Nuevamente se trató de un video grabado de manera clandestina como los que se habían hecho de Pío López Obrador y por los que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo exoneró.

En el video también se muestran las respuestas del candidato José Antonio Moreno Alvarado reconociendo a Manuel Velasco Coello como u líder y con quien empezó.

De acuerdo con Carlos Loret de Mola y LatinUS, estos sobres con dinero se entregaron a mitad de julio de 2015, fechas cercanas a las entregas que hizo Pió López Obrador.

Manuel Velasco Coello niega haber dado dinero en efectivo a Pío López Obrador y Morena para campañas

El martes 26 de agosto y previo a que saliera dicho video, Manuel Velasco Coello, quien actualmente es coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado de la República negó que él haya dado dinero en efectivo para campañas a algún partido en específico o alguna persona en particular.

Horas más tarde salió el video en el que se le ve a David León mencionándolo como su tío en las nuevas entregas de dinero en efectivo.

Critican al INE por exonerar a Pío López Obrador y salen nuevos videos de entregas de dinero en efectivo a Morena

Cabe recordar que en el caso de Pío López Obrador se entregaron 400 mil pesos mensuales en efectivo cada mes durante año y medio.

La investigación del INE ha sido criticadas porque justificó no haber encontrado registros en los que se haya entregado dicho dinero y no haber encontrado a AMLO para solicitar una versión de los hechos.

La exoneración se dio pesar de que el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador reconoció aportaciones a su movimiento.