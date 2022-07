El caso en contra Pío López Obrador es nulo debido a que aseguró que los videos que se obtuvieron y difundieron del hermano de AMLO son ilícitos, afirmó el abogado.

Entrevistado en el noticiero radiofónico de Azucena Uresti, Pablo Hernández Romo, abogado de Pío López Obrador, criticó la actuación de las autoridades judiciales en el caso.

Luego de que este 22 de julio la FGR determinó seguir el caso contra Pío López Obrador, el abogado del hermano de AMLO afirmó que el caso es nulo, pues los videos que se difundieron son “ilícitos”.

Pío López Obrador, hermano de AMLO, asegura que no cometió un delito al recibir dinero en efectivo

De la misma forma, el abogado de Pío López Obrador se dijo sorprendido por la declaración del titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL).

Y es que José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la FISEL, dijo que “han aparecido nuevos datos” alrededor de la investigación en contra de Pío López Obrador, hermano de AMLO.

Sobre la declaración de Ortiz Pinchetti, el abogado del hermano de AMLO dijo que “se le hace extraño”, ya que insistió en señalar que el caso es completamente nulo e ilegal.

“Se me hace extraño que haya nuevos hechos cuando se sabe que el video que se obtuvo es ilícito y la forma cómo se divulgó es ilícito y como consecuencia de ello, todo es ilícito”

Pese a ello, el representante legal del hermano de AMLO señaló que analizará los “nuevos hechos” del caso, a los que aludió el titular de la FISEL.

En el mismo sentido, el abogado de Pío López Obrador dijo que el caso en su contra se ha prolongado debido a que las autoridades judiciales no han hecho nada en la investigación.

¿Quién es Verónica Razo, la ama de casa que lleva más de 10 años en prisión preventiva por un delito que no cometió?

Asimismo, dijo que tal es la dilación en el proceso de investigación y la inacción por parte de las autoridades, que el juez determinó otorgar un amparo a Pío López Obrador.

“Ha tardado mucho en resolverse (el caso), porque no han hecho absolutamente nada (la fiscalía) y tan no han hecho nada, que el juez de amparo así lo dijo y por eso le concedió el amparo a Pío (...) Debe quedar clarísimo que el Ministerio Público no hizo absolutamente nada, tal como lo dijo Pío”

Pablo Hernández Romo. Abogado de Pío López Obrador