David León Romero es el protagonista de los videos en los que se observa entregando de dinero en efectivo a personajes vinculados al partido Morena.

David León Romero cobró relevancia por una serie de videoescándalos en los que se le ve entregando dinero en efectivo en sobres amarillos a miembros de Morena, lo que desató la polémica a nivel nacional.

Los primeros videos fueron difundidos por el periodista Carlos Loret de Mola y LatinUS entre 2020 y 2021. En ellos se observa a Pío López Obrador y Martín López Obrador, ambos hermanos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recibiendo el dinero de León Romero.

A continuación, te contamos quién es quién es David León Romero con detalles como:

Quién es David León Romero?

¿Qué edad tiene David León Romero?

¿David León Romero tiene esposa?

¿Qué signo zodiacal es David León Romero?

¿Cuántos hijos tiene David León Romero?

¿Qué estudió David León Romero?

¿En qué ha trabajado David León Romero?

¿Quién es David León Romero?

David Eduardo León Romero es un Licenciado en Ciencias de la Comunicación originario de la Ciudad de México.

Ha fungido como funcionario estatal y federal, así como columnista en medios de comunicación.

David León adquirió notoriedad a nivel nacional tras la difusión de los videoescándalos de los hermanos de AMLO.

¿Qué edad tiene David León Romero?

El pasado 20 de agosto de 2025 cumplió años y actualmente David León Romero tiene 44 años de edad.

¿David León Romero tiene esposa?

A la fecha se desconoce si David León Romero está casado o si tiene alguna pareja sentimental.

¿Qué signo zodiacal es David León Romero?

El signo zodiacal de David León Romero es Leo.

¿Cuántos hijos tiene David León Romero?

No existe información pública disponible que confirme si David León Romero tiene hijos.

¿Qué estudió David León Romero?

David León Romero cuenta con una licenciatura, tres maestrías y diversos diplomáticos como parte de su trayectoria académica que en específico incluye:

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Universidad Intercontinental

Maestría en Administración de Negocios Internacionales, UNAM

Maestría en Administración y Políticas Públicas, Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas

Maestría en Políticas y Gestión Energética y Medioambiental, FLACSO

Diplomados en Urbanismo Sustentable (UNAM, 2009); Diseño de Construcciones Sustentables (UIA, 2009) y Diseño de Comunidades Sustentables (UIA, 2010); Sistema de Comando de Incidentes (CESNAV, 2019)

¿En qué ha trabajado David León Romero? Acusan que Manuel Velasco lo rescató del “castigo” de AMLO

De 2012 a 2013, David León Romero fue Jefe de Coordinación de Comunicación Social del grupo parlamentario del PVEM en la Cára de Senadores. En el mismo periodo también fungió como coordinador de Asesores de la bancada del Partido Verde en la Cámara de Diputados.

En 2013, León Romero fue director general de Planeación Ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco

Para 2018, se desempeñó como Director de Presupuesto, Programación y Finanzas en el Senado. Además de coordinador de logística del presidente electo AMLO y responsable de la entrega-recepción de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Una vez AMLO como presidente, entre 2018 y 2020, fue Coordinador Nacional de Protección Civil federal. Renunció al cargo cuando salieron a la luz los videos de entrega de dinero a Morena.

También ha colaborado como columnista en medios como Milenio, Grupo Fórmula, Tabasco Hoy y La Razón.

De acuerdo con la periodista Elena Chávez, David León Romero actualmente es director de carreteras de la empresa Pinfra que a su vez tiene la concesión de la autopista México-Toluca, la cual operará hasta el año 2049.

Chávez refiere que David León habría sido “castigado” por AMLO por grabar a sus hermanos recibiendo dinero en efectivo para Morena.

Sin embargo, según la periodista que cita a “una fuente cercana a la empresa”, fue rescatado por el dueño de Prinfa, David Peñaloza, a petición de Manuel Velasco.

Pinfra, asegura, cuenta actualmente con otras concesiones de gobernadores morenistas.

Difunden nuevo video de David León Romero entregando dinero a José Antonio Moreno Alvarado

Este martes 26 de agosto, Carlos Loret de Mola difundió en su noticiero de LatinUS un nuevo video, donde se observa a David León, entonces operador del partido Morena, entrega hasta 300 mil pesos a José Antonio Moreno Alvarado, quién era candidato morenista a la alcaldía de Villaflores, Chiapas, en el marco de las campañas electorales del 2015 en Chiapas.

En la grabación se escucha a David León decirle “te manda estos 300 mil pesos mi tío, el gober. Dice: ‘dile que lo quiero mucho y que le meta con todo’”.

El video hace alusión a Manuel Velasco, actualmente senador del Partido Verde, quién en ese entonces era gobernador de Chiapas.

Como respuesta, José Antonio Moreno Alvarado responde: “yo también (lo quiero mucho), es mi líder (...) tengo mucha fe en que voy a ganar”, al mismo tiempo que asegura decir que trabajaría “en línea con él”.