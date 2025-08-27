El senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, negó estar involucrado en la difusión de un nuevo video en el que David León, ex funcionario federal en el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), le entregó dinero a un candidato de Morena en Chiapas.

Ayer 27 de agosto, el periodista Carlos Loret de Mola reveló en Latinus un video en el que el general en retiro, José Antonio Moreno Alvarado, candidato de Morena a la alcaldía de Villaflores, Chiapas fue captado recibiendo dinero en un sobre amarillo de manos del también ex coordinador nacional de Protección Civil, David León.

Las revelaciones se dieron poco después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) exoneró a Pío López Obrador por un video similar, también revelado por Carlos Loret de Mola, en el que de igual forma, el hermano del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió dinero de David León.

David León sí acudió a declarar ante la FGR por video con Pío López Obrador (Galo Cañas Rodríguez / CUARTOSCURO)

Manuel Velasco rechazó tener relación con David León; “no fue funcionario de mi gobierno”

Ayer 27 de agosto, el senador Manuel Velasco rechazó tener relación con David León o con la difusión del video que presentó Carlos Loret de Mola en Latinus; explicó que dicho integrante del Partido Verde no fue funcionario de su gobierno.

“No tengo nada que ver con el asunto que se presenta en un reportaje de noticias y soy ajeno a las acciones que ahí se mencionan”, dijo Manuel Velasco en un breve comunicado que publicó en su cuenta de X.

“Tal y como l he reiterado desde el año 2020, el Sr. David León no fue funcionario de mi administración”. Manuel Velasco

En este sentido, el ex gobernador de Chiapas recordó que tras la difusión del video de Pío López Obrador, él mismo solicitó una investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Carlos Loret de Mola revela nuevo video de David León entregando dinero a candidato de Morena

Ayer 26 de agosto, Carlos Loret de Mola reveló un nuevo video en el que David León le entregó dinero al general en retiro, José Antonio Moreno Alvarado, candidato de Morena a la alcaldía de Villaflores, Chiapas.

“Te manda estos 300 mil pesos mi tío el gober. Dice: dile que lo quiero mucho y que le meta con todo”, se escucha decir a David Léon en referencia al entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, en el video grabado por él mismo de forma clandestina.

“Yo también, es mi líder, te lo repito nuevamente, tengo mucha fe en que voy a ganar, está puesto todo y obviamente voy a trabajar en línea con él. Es mi líder, es mi gobernador, como no lo voy a hacer, me entiendes. El es mi líder, con él empecé y lo voy a seguir haciendo", respondió José Antonio Morena Alvarado.

El periodista Loret de Mola (@CarlosLoret) dio a conocer un nuevo video grabado por David León entregando 300 mil pesos al general en retiro José Antonio Moreno Alvarado, candidato de Morena a la alcaldía de Villa Flores en plena campaña de 2015.



De acuerdo lo expuesto por Latinus, el video en cuestión fue grabado de manera previa a las elecciones locales del 19 de julio de 2015 en el estado de Chiapas.