Claudia Sheinbaum, presidenta de México, recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que Pío López Obrador no cometió ningún delito, por lo que descartó que sea un perfil que incomode a su movimiento.

“Pues ya dijo el Tribunal Electoral que no cometió ningún delito” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de este 20 de marzo luego de que el TEPJF cerró el caso por los videoescándalos en los que Pío Lopez Obrador recibe dinero en sobres amarillos.

Dichos videos fueron grabados por David León y dados a conocer por Carlos Loret de Mola, en LatinUS, en 2020.

Claudia Sheinbaum recuerda que TEPJF tiene sus razones para absolver a Pío López Obrador

Claudia Sheinbaum dijo que la decisión es del TEPJF y dio a entender que si hay dudas debe consultarse en qué se basaron los magistrados para determinar a la resolución.

“Es el Tribunal Electoral, ellos tienen sus mecanismos para revisar si hubo una violación de algún tipo a las leyes electorales y esa es su resolución, pues hay que ver con base en qué hizo esta resolución” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reitera que se garantiza la libertad de expresión

Claudia Sheibaum dijo que no ha escuchado nada respecto a que la seguridad de Carlos Loret de Mola esté en riesgo por haber revelado los mencionados videos.

No obstante, Carlos Loret de Mola dijo que “esta es una venganza del régimen” durante su noticiero del 19 de marzo al recordar las demandas en contra de LatinUS y contra él para que paguen 200 millones de pesos cada uno a Pío López Obrador quien argumenta que le han dañado su imagen.

El periodista denunció que todas las instituciones del Estado relacionadas al caso se han alineado para exonerar a Pío López Obrador:

TEPJF

INE

UIF

SAT

FGR

Insistió que se trata de una embestida del régimen para intimidar a quienes exhiben los escándalos de corrupción.