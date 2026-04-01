Claudia Sheinbaum anunció un apoyo económico extraordinario de 15 mil pesos para pescadores afectados por el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México.

El recurso será entregado a través del programa Bienestar de Pescadores y Agricultores (Bienpesca), adicional al apoyo anual de ocho mil pesos.

Sheinbaum explicó que ya se trabaja con los padrones de pescadores de las zonas impactadas y con científicos que, mediante imágenes satelitales, evalúan el estado del mar y las áreas dañadas por el derrame.

Pescadores afectados por derrame en el Golfo de México recibirán 15 mil pesos de apoyo: Sheinbaum

Al término de su conferencia de prensa, la presidenta Sheinbaum confirmó un apoyo económico de 15 mil pesos para pescadores afectados por el derrame en el Golfo de México.

“El apoyo a los pescadores se les va dar a través de Bienpesca, ayer me reuní con la secretaria de Bienestar y con el equipo de Pemex que han estado viendo este tema”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum precisó que este apoyo de 15 mil pesos es adicional al otorgado de manera anual de ocho mil pesos en el programa Bienpesca, por lo que ya se ven los padrones de las zonas afectadas.

“Y a través de Bien Pesca que tiene los padrones de la zona que estuvo contaminada y que pudo tener afectaciones a los pescadores se les va dar un apoyo de 15 mil pesos adicionales”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Se sigue trabajando por derrame en el Golfo de México: Sheinbaum

Ante el derrame en el Golfo de México, Sheinbaum también dijo que entre las acciones, además del apoyo a pescadores, está el atender y trabajar sobre la zona afectada por el hidrocarburo.

“Se está trabajando en la contaminación del Golfo, porque se ha dicho que no se trabaja en contener cualquier contaminación o derrame con la Semarnat, Pemex, Profepa, Secretaría de Marina y Secretaría de Energía”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México