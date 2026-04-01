El gobierno del estado de Oaxaca aclaró hoy martes 31 de marzo el incidente ocurrido en la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) Ingeniero Antonio Dovali Jaime, ubicada en el municipio de Salina Cruz.

A través de un comunicado y tras reportarse un presunto incendio dentro de la refinería en Salina Cruz, Oaxaca, el gobierno estatal aseguró que no existió ninguna situación de emergencia en dichas instalaciones.

Gobierno de Oaxaca sobre incendio en refinería de Salina Cruz (especial)

Refinería de Pemex en Salina Cruz opera con normalidad, asegura gobierno de Oaxaca

Mediante un comunicado, el gobierno de Oaxaca rechazó que este martes 31 de marzo se haya suscitado un incendio dentro de la refinería de Pemex ubicada en Salina Cruz.

Precisaron que personal de Pemex llevó a cabo un ajuste en las operaciones como resultado de una "variación técnica" que tuvo lugar en los sistemas de control de la Planta Catalítica.

Ante ello, y siguiendo los protocolos de seguridad, fueron activados los quemadores de piso de la planta, toda vez que su tarea es realizar la quema controlada de excedentes con la finalidad de estabilizar la presión interna.

Tras esta situación, el gobierno de Oaxaca manifestó que la refinería de Pemex en Salina Cruz opera con normalidad, gracias a que los sistemas de seguridad cumplieron su función en relación a los estándares internacionales.

De esta manera, las autoridades realizaron un llamado a la población para mantenerse informado a través de los canales oficiales, evitando así caer en fake news que puedan generar alarma.