El senador Luis Silva Romo del PVEM confirmó que la Mesa Directiva pondrá a consideración la renuncia del titular de la Fiscalía General de la República (FGR) , Alejandro Gertz Manero.

En entrevista, Luis Silva Romo confirmó que la Mesa Directiva pondrá a consideración del pleno la renuncia del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Esto luego de que los senadores fueron citados a temprana hora de este jueves para discutir una solicitud de licencia del Fiscal General de la República.

Luis Silva Romo explicó que en el pleno de Senado se pondrá a consideración la renuncia del Fiscal.

“La Mesa Directiva va a poner a consideración del pleno si se puede incluir este asunto en el orden del día y, de ser el caso, ya se pone a consideración del pleno la renuncia del Fiscal Luis Silva Romo, senador del Partido Verde

En caso de que se acepte la renuncia, la presidenta Claudia Sheinbaum podrá nombrar a un Fiscal General Provisional.

“Lo que tendría que proceder es que se acepte o no, en el pleno del Senado, y la Presidenta Sheinbaum podría nombrar a un Fiscal General provisional” Luis Silva Romo, senador del Partido Verde

Luis Silva Romo adelantó que hay dos personas que representan “muy buenos perfiles jurídicos” para ser el eventual remplazo de Alejandro Gertz Manero:

Ernestina Godoy, Consejera Jurídica

Arturo Zaldívar, ex Ministro Presidente

Una vez que se tramite la renuncia de Gertz, el Senado tiene 20 días para mandar a Claudia Sheinbaum una lista de 10 candidatos aprobados.

Claudia Sheinbaum tendrá otros 10 días para enviar su terna, de ahí el Senado deberá de elegir al nuevo Fiscal en un plazo de diez días.

En lo que se lleva a cabo el proceso habrá un fiscal interino.

Ricardo Anaya confirma posibilidad de receso para ir a Jucopo

En entrevista con varios medios de comunicación, Ricardo Anaya confirmó que se podían tomar un receso para ir a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Ricardo Anaya, senador del PAN, reveló que por el momento no tenía información confirmada sobre la posible renuncia del fiscal Gertz Manero.

Sin querer revelar más detalles, Ricardo Anaya señaló que no podía mostrar su postura hasta que no se tenga información oficial.

Ricardo Anaya prometió que cuando se de a conocer los detalles, podrá compartirlos con los medios de comunicación.