La posible salida de Alejandro Gertz Manero de 86 años de edad, de la Fiscalía General de la República de México (FGR) ya tiene la reacción del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores, Adán Augusto López de 62 años de edad.

Luego de que a su llegada a la Cámara de Senadores, reporteros cuestionaron a Adán Augusto López sobre Alejandro Gertz Manero.

Sin embargo, la reacción del presidente de la Jucopo, Adán Augusto López fue guardar silencio, por lo que el tema de la salida, renuncia o destitución de Alejandro Gertz Manero en la FGR sigue en total hermetismo.

Por lo que se cree que durante la sesión, la posible salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR sea el tema ha debatir.

Adán Augusto López evade preguntas sobre la destitución de Alejandro Gertz Manero a la FGR

Ya en el pleno de la Cámara de Senadores, el presidente de la Jucopo, Adán Augusto López volvió a ser cuestionado sobre el tema del momento, Alejandro Gertz Manero.

Pues en un cambio de pregunta, ahora Adán Augusto López fue cuestionado sobre la carta enviada a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de 63 años.

Y pese a que Adán Augusto López se detiene para escuchar, al oír el nombre de Alejandro Gertz Manero y la FGR, el presidente de la Jucopo voltea para señalar con la mano que no ante la insistencia.

Mientras que senadores saludan a Adán Augusto López esperando respuesta del presidente de la Jucopo, pues todo indica que también los legisladores no saben lo que realmente pasa con Alejandro Gertz Manero y la FGR.