En medio de la controversia por su renuncia a la Fiscalía General de la República (FGR), el diputado de Morena, Ricardo Monreal defendió a Alejandro Gertz Manero.

“Yo tengo una opinión positiva de él, de que estudia, que es un hombre con capacidad jurídica y que es un hombre atento y cuidadoso”. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

Esto fue previo a que trascendiera que Alejandro Gertz Manero firmó su renuncia la tarde del jueves 27 de noviembre de 2025, aunque de momento el Senado no lo ha confirmado ni retomado sesión.

Ricardo Monreal defendió a Alejandro Gertz Manero previo a su renuncia en la FGR

Fue con medios de comunicación que Ricardo Monreal presentó su postura sobre la renuncia de Alejandro Gertz Manero en la FGR y señaló que es un hombre muy capaz a nivel jurídico.

Y es que cuestionaron a Ricardo Monreal sobre el desempeño de Alejandro Gertz Manero, en el tenor de que se desconocen los motivos de la renuncia; el diputado afirmó tener una opinión positiva.

Asimismo Ricardo Monreal afirmó que si bien Alejandro Gertz Manero no es un hombre protagonista, por lo cual se desenvolvió poco ante los medios, sin embargo, también es pulcro al hablar.

En consecuente, Alejandro Gertz Manero fue eficaz en la persecución de delitos y en el ejercicio de su función, con un desempeño correcto ante la FGR que no se dejaría presionar.

Ricardo Monreal opinó sobre posibles sucesores de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR

Referente al tema de la renuncia, Ricardo Monreal negó tener información sobre el tema ni conocer los motivos que podrían llevar a Alejandro Gertz Manero a dejar la FGR, sólo conocía rumores.

Entre los dichos también se han señalado a dos nombres para sustituir a Alejandro Gertz Manero frente a la FGR, por lo cual también se cuestionó a Ricardo Monreal sobre su opinión.

Ricardo Monreal aseguró que ambos personajes son muy buenos funcionarios públicos, aunque Ernestina Godoy es una mujer de carácter que tiene experiencia como fiscal.

En el caso de Arturo Zaldívar, es un hombre probado en el campo jurisdiccional, por lo que Ricardo Monreal también tiene una buena opinión sobre ambos, aunque se negó a decir por quién se inclinaría.