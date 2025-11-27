Senadores afirman que Alejandro Gertz Manero se encuentra “atrincherado” en la FGR porque se niega a renunciar a su cargo.
De acuerdo con lo que se dio a conocer, Morena tendrá que sacar a Alejandro Gertz Manero a la mala desde la Cámara de Senadores.
Alejandro Gertz Manero se encuentra “atrincherado” en la FGR porque se niega a renunciar
En medio de la convocatoria urgente al Senado de la República, se dio a conocer que Alejandro Gertz Manero no quiere dejar su cargo como titular de la Fiscalía General de la República (FGR).
Algunos senadores confirmaron al medio de Carlos Loret de Mola que Alejandro Gertz Manero se encuentra “atrincherado” en la FGR.
Nota en desarrollo en breve más información...