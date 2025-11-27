Senadores afirman que Alejandro Gertz Manero se encuentra “atrincherado” en la FGR porque se niega a renunciar a su cargo.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, Morena tendrá que sacar a Alejandro Gertz Manero a la mala desde la Cámara de Senadores.

Alejandro Gertz Manero se encuentra “atrincherado” en la FGR porque se niega a renunciar

En medio de la convocatoria urgente al Senado de la República, se dio a conocer que Alejandro Gertz Manero no quiere dejar su cargo como titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Alejandro Gertz Manero (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Algunos senadores confirmaron al medio de Carlos Loret de Mola que Alejandro Gertz Manero se encuentra “atrincherado” en la FGR.

Nota en desarrollo en breve más información...