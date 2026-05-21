Morena promoverá una reforma para anular elecciones por intervención extranjera durante el periodo extraordinario que se realizará en el Congreso de la Unión.

De acuerdo con la convocatoria a este periodo se busca resolver 4 puntos en materia electoral y judicial.

Además de la propuesta de Morena para agregar una causal de anulación de elecciones, se discutirá la reforma judicial presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para cambiar la fecha de las próximas elecciones de jueces y magistrados.

Morena va por nueva causal para anulación de elecciones en periodo extraordinario

La solicitud de un periodo extraordinario presentada a la Comisión Permanente resalta la importancia de realizar el proceso legislativo relacionado con 4 puntos.

Entre ellos, se encuentra una iniciativa presentada por Ricardo Monreal, diputado por Morena, para reformar el artículo 41, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta iniciativa de Morena busca adicionar un cuarto inciso sobre la causal de una anulación de elecciones.

De acuerdo con la propuesta, se busca adicionar a dicho artículo un inciso “d” que manifieste como causal de nulidad de unas elecciones la “intervención extranjera”.

La iniciativa del diputado de Morena también resalta que se debe de hacer las disposiciones secundarias correspondientes en el Título Sexto del Libro Segundo de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral”.

De acuerdo con Ricardo Monreal, “dado el contexto actual” resulta pertinente incluir esta nueva causal para anular una elección, siempre que se acredite la intervención extranjera en una elección.

“Dado el contexto actual y las experiencias recientes en América Latina, considero pertinente establecer como una causa de nulidad adicional la consistente en que se acredite intervención extranjera alguna” Ricardo Monreal

Las iniciativas que se analizarán en el periodo extraordinario del Congreso

Otras iniciativas a tratar durante el periodo extraordinario del Congreso de la Unión son:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial.

Iniciativa de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en Materia de Integridad en Candidaturas.

Iniciativa suscrita por el Dip. Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativos a las causales de nulidad de votación recibida en casilla y de nulidad de elecciones federales.