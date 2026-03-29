Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio, protestó previo al México vs Portugal en el Estadio Banorte para exigir avances la localización de su hijo.

“A pesar de que es un momento de celebración, un evento deportivo, para mí es un momento de seguir visibilizando el caso de mi hijo, de alzar la voz” Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio

Mientras que para muchos acudir al Estadio Banorte fue un día de fiesta, Brenda Valenzuela aprovechó el partido México vs Portugal para visibilizar el caso de la desaparición de su hijo Carlos Emilio y exigir respuestas.

Madre de Carlos Emilio Galván protesta en el Estadio Banorte previo al México vs Portugal

A casi seis meses de la desaparición de Carlos Emilio en Mazatlán, la exigencia de su localización continúa por lo que su madre Brenda Valenzuela se manifestó en las inmediaciones del Estadio Banorte.

"Para mí es un momento de alzar la voz" 😥 Brenda Valenzuela, mamá de Carlos Emilio Galván, dijo que, pese a que para muchos es un día de fiesta por la reinauguración del Estadio Banorte, para ella es de protesta.



Colocó fotografías de su hijo desaparecido en octubre del 2025 en… pic.twitter.com/9U2LeeRdAl — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 28, 2026

Previo al México vs Portugal, Brenda Valenzuela señaló que para ella era un día de protesta y no de celebración como para muchas personas.

Brenda Valenzuela aseguró que se mantendrá alzando la voz por el caso de su hijo Carlos Emilio y de los demás desaparecidos en el país.

Y es que a casi seis meses de la desaparición de Carlos Emilio, las autoridades no le han dado ningún avance en la investigación.

“No desde la protesta, sino desde el dolor de una madre de no saber de su hijo, por cerca ya de seis meses, desde la frustración o el enojo que por parte de las autoridades no tengamos respuesta, que el caso concreto de mi hijo no hayamos tenido avances” Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio

Brenda Valenzuela denunció que lejos de que las autoridades se centren en buscar a los desaparecidos, tal parece que los quieren desaparecer nuevamente.

Y es que considera que las cifras presentadas por el gobierno no son las reales y solo buscan ocultar la crisis de desaparecidos en el país.

“Que las autoridades lejos de atender y resolver todo este problema, esta crisis de desapariciones está tragedia que estamos atravesando como país, pues tal parece que quisieran desaparecer nuevamente a nuestros desaparecidos con las cifras que recientemente manejan” Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio

Esto es lo que se sabe sobre la desaparición de Carlos Emilio Galván

Carlos Emilio Galván Valenzuela, de 21 años, desapareció en Mazatlán, Sinaloa, el pasado 5 de octubre del 2025.

El joven originario de Durango fue visto por última vez en el centro nocturno Terraza Valentino en Mazatlán, Sinaloa.

Carlos Emilio acudió con sus primas al bar y cerca de las 2:30 de la mañana se dirigió al baño y ya no regresó.

Tras notar su ausencia, sus familiares intentaron buscarlo, pero no pudieron localizarlo.

La FGE sostiene que la investigación sigue abierta y que se han realizado cateos en distintos inmuebles de Mazatlán, incluyendo el propio bar y ubicaciones en la colonia Lomas de Mazatlán.

Durante los últimos meses, la familia de Carlos Emilio ha realizado protestas y acciones públicas para exigir justicia y la aparición del joven.

Brenda Valenzuela señaló que el caso de su hijo no es un evento aislado en el territorio nacional, por lo que denunció la invisibilidad de las víctimas en el país.