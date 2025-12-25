Por Nochebuena y Navidad, la madre de Carlos Emilio, Brenda Valenzuela, compartió un mensaje para su hijo desaparecido, así como para las autoridades que deben buscarlo.

“Hijo mío, Carlos Emilio. En esta Nochebuena y en esta Navidad, cuando el tiempo invita al encuentro y a la esperanza, tu ausencia se siente en silencio, como se sienten las cosas más profundas”. Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio

Fue desde el pasado 5 de octubre que Carlos Emilio Galván desapareció en la Terraza Valentino en Mazatlán, Sinaloa; sin embargo, a casi tres meses sigue sin darse con su paradero.

Madre de Carlos Emilio exige respuestas para la desaparición de su hijo

En sus redes sociales, Brenda Valenzuela hizo un llamado a las autoridades no sólo para dar con el paradero de Carlos Emilio, también para que la búsqueda no sea sin empatía ni sensibilidad.

Acorde con lo señalado por la madre de Carlos Emilio, las autoridades deben recordar que detrás de las carpetas hay una familia que está a la espera de su desaparecido como es su caso.

Caso Carlos Emilio: Su mamá envió este mensaje por Nochebuena (Captura de pantalla)

La madre de Carlos Emilio aseguró que quiere a su hijo de vuelta, pero no hay información de su paradero, lo cual señaló que no sólo genera incertidumbre, también revictimiza.

Porque las familias de desaparecidos se ven en la necesidad de aprender procedimientos que no eligieron conocer mientras son obligados a repetir la historia una y otra vez.

“Esperar respuestas de quienes no parecen dimensionar lo demandante del caso deja una carga adicional: la de sentir que el dolor propio estorba, que la urgencia incomoda, que la vida ausente se vuelve un trámite más”. Brenda Valenzuela

Ya que Brenda Valenzuela sentenció que el caso de Carlos Emilio no es un hecho aislado, por lo que también pidió a la sociedad y medios mantener la vigilancia de aquellos que desaparecieron.

Por lo mismo, la madre de Carlos Emilio destacó que una familia con una persona desaparecida no debe sentirse que es una molestia administrativa ya que aunado a la ausencia, se requiere empatía.

Madre de Carlos Emilio le envió un mensaje a su hijo desaparecido por Navidad

Sin embargo, Brenda Valenzuela no sólo hizo un llamado a las autoridades esta Nochebuena, también a su hijo Carlos Emilio, por quien reza para que regrese a casa.

En el mensaje también pidió a quienes leen sus palabras que recuerden que detrás del nombre de Carlos Emilio hay una vida y, en su caso, una madre que espera con amor constante que sea localizado.