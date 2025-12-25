La madre de Carlos Emilio Galván, Brenda Valenzuela, compartió un mensaje en redes sociales en recuerdo de su hijo, quien desapareció en Mazatlán, Sinaloa desde el pasado 5 de octubre.

A través de una publicación, la madre de Carlos Emilio Galván señaló que la desaparición de su hijo dejó “una familia destruida” y asegura que seguirá firme en su búsqueda.

“Desde tu desaparición el 5 de octubre de 2025, este camino de búsqueda ha sido dolor, angustia, impotencia e injusticia… y sin embargo, aquí sigo: firme por ti”. Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio Galván

Madre de Carlos Emilio Galván recuerda a su hijo en Navidad y llama a entregarlo con vida

Brenda Valenzuela hizo un par de publicaciones esta Navidad en memoria de su hijo, quien desapareció en “circunstancias aún no esclarecidas” y que ha dejado a una familia destruida.

La madre de Carlos Emilio Galván que no solo duele la incertidumbre y la ausencia, sino también “la indiferencia, la desinformación y la falta de empatía por parte de las autoridades responsables de su búsqueda”.

Madre de Carlos Emilio Galván recuerda a su hijo en Navidad (Captura de pantalla)

A casi tres meses de la desaparición de Carlos Emilio Galván, Brenda Valenzuela hizo un llamado a las personas que tienen a su hijo para detener el dolor y regresarlo con vida.

“Hoy ustedes tienen una opción: detener el dolor y devolver la esperanza. Permitir que una madre vuelva a respirar. No quiero daño para nadie. No quiero guerra, ni odio, ni venganza. Solo quiero abrazarte. Solo quiero a mi hijo en casa. Por favor… déjenlo libre. Con vida. Ahora”. Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio Galván