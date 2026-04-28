América vs Pumas es la serie de cuartos de final de la Liga MX más atractiva, y el club azulcrema ya empezó con la preventa de boletos para el partido de ida que se jugará en el Estadio Banorte.

La preventa azulcrema inicia este martes 28 de abril y el precio de los boletos se pueden adquirir en Fanki, con precios que van desde los 600 pesos a los 3200 pesos.

Alto Norte | $600 pesos

Alto Sur | $600 pesos

Alto lateral | $1000 pesos

Preferente 300 | $1400 pesos

Cabecera 300 | $ 1600 pesos

Lateral 300 | $2000 pesos

Norte 100 | $1800 pesos

Sur 100 | $1800 pesos

100 Plus | $2250

Platea 200 | $2300 pesos

Palcos Club | $3200 pesos

Precios de la preventa de boletos para el América vs Pumas

Este martes 28 de abril inicia la preventa azulcrema de boletos para el partido de ida de cuartos de final, América vs Pumas.

El miércoles 29 de abril la preventa se extiende a clientes Banorte, y el 30 de abril se abre al público en general en la plataforma Fanki.

Los precios de los boletos van de los $600 pesos a los $3200 pesos.

Precios boletos América vs Pumas (Especial)

¿Cómo comprar boletos en preventa para el América vs Pumas?

La preventa de boletos para el América vs Pumas será a través de la plataforma Fanki.

¿Cuándo inicia la serie de cuartos de final Pumas vs América?

América recibe a Pumas este domingo 3 de mayo en el Estadio Banorte, a partir de las 17 horas.