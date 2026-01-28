Luego de que una televisora asegurara que México se encuentra en crisis sanitaria debido a que no cuenta con suficientes vacunas contra el sarampión, la Secretaría de Salud lo desmiente.

Mediante un comunicado publicado en la red social X, el Gobierno de México indica que hay suficientes dosis para atender a la población de todo el país ante el actual brote de sarampión:

Se cuenta con 23 millones 529 mil 075 vacunas

Se han adquirido 27 millones 364 mil 453 vacunas

Se han aplicado 12 millones 240 mil 453 vacunas

Vacunación prioritaria a grupos específicos

Tras el primer caso en México, importado en 2025, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica mantiene bajo monitoreo permanente sobre el comportamiento del sarampión.

Por ello, bajo protocolos internacionales de contención, la vacunación es prioritaria en grupo específicos:

Niños de 1 año a 18 meses de edad

Población rezagada de 2 a 9 años

Personas de 10 a 49 años que no completen el sistema de vacunación

Personal de salud

Personal educativo

Jornaleros agrícolas

Aplicación de la dosis cero a niños de 6 a 11 meses

Vacuna contra el sarampión (Mario Guzmán / EFE / EFE)

Secretaría de Salud hace un llamado a completar esquemas de vacunación

La Secretaría de Salud exhorta a madres, padres y personas en general a revisar la Cartilla Nacional de Salud; en caso de no contar con el esquema completo de vacunación, acudir a unidades médicas.

Cabe mencionar que las vacunas son gratuitas.

Por su parte, el Gobierno de México hace lo propio para frenar los contagios.

Al detectar un caso de sarampión, se realiza una campaña de vacunación que abarca 25 manzanas cercanas al domicilio de la persona contagiada.

Así como se aplica una dosis 0 en zonas con brote activo.

Aunado a esto, mantiene una campaña nacional de comunicación en radio, televisión, redes sociales y medios impresos.

Secretaría de Salud asegura que hay suficientes dosis para combatir brote de sarampión (@SSalud_mx / X )