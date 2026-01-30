La Dirección de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud de Puebla, informó que el sarampión sigue propagándose en diversos municipios de la entidad.

Lo anterior debido a que se contabilizaron 16 nuevos contagios que corresponden a 10 mujeres y seis hombres. Te contamos todos los detalles de la situación sanitaria en el estado.

Sarampión en Puebla sigue propagándose; reportan 16 nuevos contagios

En seguimiento a la situación epidemiológica del sarampión en Puebla, las autoridades sanitarias dieron a conocer que al corte de datos del 29 de enero, se registraron 16 nuevos contagios.

Al respecto, el informe oficial refiere que se tienen contabilizados un total de 105 casos probables de sarampión, de los cuales ya se han podido descartar 37 y 58 están a la espera del resultado.

Asimismo, se señala que los contagios ya confirmados de la enfermedad, se reparten únicamente en 4 municipios de Puebla, siendo el caso de los que se presentan a continuación:

San Andrés Cholula

Chignahuapan

Cuautlancingo

Puebla capital

Sarampión (Freepik)

De la misma forma, las autoridades sanitarias indicaron que hay un registro de una persona más, pero se trata de un habitante de otro estado que se sometió al análisis en una clínica de Puebla.

Advierten por presunta falta de vacunas contra al sarampión en Puebla

Ante la contingencia derivada de los casos de sarampión en Puebla, el gobierno del estado ha exhortado a la población a vacunarse con el fin de evitar un contagio de la enfermedad.

Sin embargo, reportes refieren que en centros médicos de la entidad se estaría registrando una escasez de dosis, en especial en clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

A pesar de lo anterior, hasta el momento ninguna autoridad o funcionario del estado ha emitido información oficial, por lo que se desconoce si en realidad faltan vacunas contra el sarampión.