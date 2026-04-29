Karol G dará un concierto en el Estadio GNP Seguros en la CDMX y estos son los precios de los boletos y fecha del concierto:
Este día será el concierto de Karol G en el Estadio GNP Seguros CDMX:
- Fecha: Viernes 13 de noviembre
- Hora: 9:00 de la noche
- Venta Mastercard: 29 de abril a las 2:00 PM
- Venta general: 30 de abril a las 2:00 PM
Karol G en el Estadio GNP Seguros: precio de los boletos
Esta es la lista de precios de los boletos para el concierto de Karol G en el Estadio GNP Seguros de la CDMX:
- PITS: 12,264 pesos
- General A: 4,943 pesos
- General B: 1,848 pesos
- GNP: 4,737 pesos, 6,158 pesos, 8,172 pesos, 5,780 pesos y 7,224 pesos
- Verde B: 3,331 pesos, 3,997 pesos, 5,270 pesos, 5,270 pesos, 3, 931 pesos, 4,700 pesos
- Naranja B: 2,703 pesos, 3,784 pesos, 4,402 pesos, 3, 136 pesos y 3, 450 pesos
- Verde C: 2,046 pesos, 3,534 pesos y 2, 455 pesos
- Naranja C: 1,228 pesos, 1,985 pesos y 1,350 pesos
Estos son los precios de los Paquetes VIP:
- VIP 200 Copas: 35, 979 pesos
- VIP Carolina: 13,038 pesos
- VIP Papacito: 8,348 pesos
- VIP Ivony Bonita: 20,735 pesos
- VIP Latina Forever: 19,425 pesos
Los boletos para el concierto de Karol G estarán a la venta en Ticketmaster y precios pueden varias según el recargo de la boletera.
Karol G dará dos conciertos en México
La nueva gira de Karol G, Viajando Por El Mundo Tropiézanostour, llega a México con dos fechas en CDMX y Monterrey.
El primer concierto de Karol G en México será en Monterrey el viernes 6 de noviembre en el Estadio BBVA.
El segundo concierto será en la CDMX en el Estadio GNP Seguros, el cual se ubica en Viaducto Río de la Piedad, sin número, en la colonia Granjas México en la alcaldía Iztacalco.