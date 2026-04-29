Karol G dará un concierto en el Estadio GNP Seguros en la CDMX y estos son los precios de los boletos y fecha del concierto:

Este día será el concierto de Karol G en el Estadio GNP Seguros CDMX:

Fecha: Viernes 13 de noviembre

Hora: 9:00 de la noche

Venta Mastercard: 29 de abril a las 2:00 PM

Venta general: 30 de abril a las 2:00 PM

Karol G en el Estadio GNP Seguros: precio de los boletos

Esta es la lista de precios de los boletos para el concierto de Karol G en el Estadio GNP Seguros de la CDMX:

PITS: 12,264 pesos

General A: 4,943 pesos

General B: 1,848 pesos

GNP: 4,737 pesos, 6,158 pesos, 8,172 pesos, 5,780 pesos y 7,224 pesos

Verde B: 3,331 pesos, 3,997 pesos, 5,270 pesos, 5,270 pesos, 3, 931 pesos, 4,700 pesos

Naranja B: 2,703 pesos, 3,784 pesos, 4,402 pesos, 3, 136 pesos y 3, 450 pesos

Verde C: 2,046 pesos, 3,534 pesos y 2, 455 pesos

Naranja C: 1,228 pesos, 1,985 pesos y 1,350 pesos

Estos son los precios de los Paquetes VIP:

VIP 200 Copas: 35, 979 pesos

VIP Carolina: 13,038 pesos

VIP Papacito: 8,348 pesos

VIP Ivony Bonita: 20,735 pesos

VIP Latina Forever: 19,425 pesos

Los boletos para el concierto de Karol G estarán a la venta en Ticketmaster y precios pueden varias según el recargo de la boletera.

Precio de los boletos de Karol G en el Estadio GNP Seguros en CDMX (Instagram/@ocesa)

Karol G dará dos conciertos en México

La nueva gira de Karol G, Viajando Por El Mundo Tropiézanostour, llega a México con dos fechas en CDMX y Monterrey.

El primer concierto de Karol G en México será en Monterrey el viernes 6 de noviembre en el Estadio BBVA.

El segundo concierto será en la CDMX en el Estadio GNP Seguros, el cual se ubica en Viaducto Río de la Piedad, sin número, en la colonia Granjas México en la alcaldía Iztacalco.