La Secretaría de Salud de la CDMX advirtió sobre los riesgos de aplicar perfume directamente en el cuello, pues la glándula tiroides puede absorber químicos como ftalatos y generar fotosensibilidad.

Dermatólogos recomiendan usar fragancias en ropa, muñecas o detrás de las orejas para evitar irritaciones, quemaduras y envejecimiento prematuro de la piel.

Algunos perfumes contienen ftalatos, advierte Salud CDMX

Algunos perfumes y fragancias contienen ftalatos, compuestos químicos ácido ftálico (ácido 1,2-benzondicarboxílico) con diferentes alcoholes que son utilizados para darle más flexibilidad a los plásticos.

“La zona del cuello está directamente relacionada con la tiroides y, con el uso constante, reducir ciertas exposiciones puede marcar la diferencia” Secretaría de Salud de la CDMX

Además de exponer la tiroides, existe otro riesgo. Puedes desarrollar fotosensibilidad ya que los químicos sobre la piel pueden reaccionar con los rayos UV, lo que la vuelve más sensible.

Perfume (especial)

Los dermatólogos aconsejan no usar perfume o fragancias sobre la piel, en su lugar, hay que hacerlo sobre la ropa. Esto evitará:

Irritaciones

Hiperpigmentación

Posibles quemaduras

No es una prohibición y tampoco se intenta sembrar miedo, se informa sobre el riesgo de rociarse diariamente perfume en el cuello para que la gente que lo hace tome consciencia.

“Cuidarte también está en los detalles” Secretaría de Salud de la CDMX

No uses perfume en el cuello (Secretaría de Salud)

Estos son los riesgos de usar perfume en el cuello:

Exposición de la glándula tiroidea.

Fotosensibilidad.

Alergias e irritaciones.

Envejecimiento prematuro.

¿En qué zonas sí puedes rociarte perfume?

La Secretaría de Salud CDMX aconseja aplicarte el perfume en las muñecas y en la ropa; sin embargo, puedes hacerlo es más zonas.