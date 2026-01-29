Entre el 20 y 27 de enero de 2026, los casos de sarampión aumentaron en México, por lo que la Secretaría de Salud, como parte de la estrategia para reducir el brote, aplicará la dosis 0.

De acuerdo con cifras publicadas por el Gobierno de México, a nivel nacional los contagios de sarampión aumentaron 63.7%.

¿Qué es la dosis 0 contra el sarampión y a quiénes se aplica?

Expertos en salud señalan que los contagios de sarampión están relacionados con esquemas de vacunación incompletos o inexistentes.

Por lo que instan a la gente a vacunarse en centros de salud donde las vacunas son gratuitas.

Brote de sarampión en México (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Se aplicará la dosis 0, la cual es una vacuna preventiva contra el sarampión dirigida a:

Niñas y niños de entre 6 y 11 meses de edad

Originalmente, esta dosis se aplica en niñas y niños de más de 12 meses de edad; sin embargo, ante el incremento de contagios, personal de salud la aplicará antes con el objetivo de adelantar la inmunización.

Cabe mencionar que la dosis 0 no sustituye a otras vacunas contra infecciones virales .

Para un refuerzo seguro se deben aplicar tres dosis:

La dosis 0

Una primera dosis a los 12 meses

Segunda dosis a los 18 meses, hasta completar el esquema de vacunación.

Dosis 0 contra el sarampión (Mario Jasso / Cuartoscuro / Mario Jasso)

¿Dónde aplican la vacuna dosis 0?

Secretaría de Salud exhorta a madres y padres a llevar a sus hijos a vacunar.

Los menores de entre 6 y 11 meses de edad recibirán la dosis 0 en centros de salud y hospitales públicos (IMSS e ISSSTE).