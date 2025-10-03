Partido Acción Nacional (PAN) rompe con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y apuesta por candidaturas ciudadanas.

Jorge Romero dirigente nacional del PAN reveló en entrevista con el periodista Juan Becerra Acosta por Radio Fórmula una restructura completa del partido blanquiazul.

Esta restructura contempla la "apertura total a la ciudadanía“, ya que planeta que si es militante del PAN o no, los ciudadanos podrán tomar decisiones internas de el partido, tales como las candidaturas.

En estos cambios que contempla el PAN es “abrir todas las candidaturas del Acción Nacional, absolutamente todas”, revela Jorge Romero.

El dirigente de Acción Nacional, dijo que cualquier ciudadano que tenga una aspiración política, el PAN será el partido que se va abrir a que los ciudadanos sean militantes o no puedan elegir a sus candidatos.

Además de que también cualquier ciudadano sea militante del PAN o no pueda ser también candidato a todos los niveles.

“Cualquier ciudadano que me está escuchando que tenga una aspiración política el PAN es el partido que se va abrir absolutamente a la gente. Se abre la posibilidad de ser candidato sea o no militante (...) va a ser el partido que entiende que tenemos que ser un vehículo de y para la ciudadanía" Jorge Romero, dirigente nacional del PAN

Agregó que en estos cambios el PAN va a cambiar de chip, aunque no van a dejar de denunciar porque son oposición, sostiene que se van a volverse más propositivos.

Además dijo que en estas propuesta de cambio le enseñarán a la gente como se gobierna desde el PAN y ejemplificó los gobiernos de Guanajuato, Miguel Hidalgo, Yucatán.

Al respecto de su relación con el PRI, Jorge Romero dijo que lo que buscan es “reposicionar al PAN” y dejar esta forma al Partido Revolucionario Institucional, alianza que les afectó en sus número en las votaciones pasadas y que sólo buscan ver hacia el futuro.

Sostuvo que su alianza es con la ciudadanía y las personas jóvenes.

Adicionalmente dijo que para el próximo 18 de octubre, es que el PAN va a lanzar muchas más sorpresas pero no quiso dar más detalles al respecto.