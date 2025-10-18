El Partido Acción Nacional (PAN) estaría considerando candidaturas al estilo de Morena como parte de su nueva estrategia de reestructuración y relanzamiento, adelanta Damián Zepeda.

Según la información, el relanzamiento nacional del PAN se realizará el sábado 18 de octubre y como parte de este evento se realizará una marcha desde el Monumento a la Revolución.

PAN convoca a marcha por relanzamiento (Captura de pantalla)

PAN plantea nueva estrategia en elección candidaturas al estilo de Morena

En entrevista con Azucena Uresti, Damián Zepeda, ex dirigente nacional del PAN, adelantó que parte del relanzamiento del partido es la elección de candidaturas por encuestas.

“O el PAN se renueva, o muere como opción política competitiva. En los últimos años pasamos de 11 gobiernos estatales a cuatro, imagínate, trágico, ¿no?”. Damián Zepeda, ex dirigente nacional del PAN

Siguiendo el tema de las candidaturas, Damián Zepeda aseguró que en la renovación del PAN se dejará de lado la alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Pese a que es un estilo parecido, Damián Zepeda dijo que elegir las candidaturas por encuestas será diferente a Morena, pues podrán participar toda la ciudadanía, no sólo los militantes.

“Que el ciudadano elija directamente quién va a ser el próximo candidato a la presidencia de la República, el PAN o a las gubernaturas o a las alcaldías principales. Entregarle el poder. Puede ser con voto de urna, puede ser con encuestas. Lo importante es que sea el ciudadano el que decida, que no sean unos cuantos”. Damián Zepeda, ex dirigente nacional del PAN

Con el relanzamiento, Damián Zepeda asegura que el PAN aumentará su militancia y será “esa opción distinta” en las próximas elecciones intermedias y locales de 2027.