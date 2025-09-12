En el Congreso de la Ciudad de México se vivió un momento de tensión, pues el Grupo Parlamentario del PAN denunció el uso indebido de la justicia por parte del diputado Víctor Hugo Romo y de la diputada Cecilia Vadillo.

Asimismo, llamó “Patrulla Patito” a la “Patrulla Anticorrupción”, que fue denunciada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

PAN asegura que Romo intenta esconder irregularidades

Desde tribuna en el Congreso de la CDMX, la diputada Laura Álvarez, aseguró que la iniciativa de la “patrulla anticorrupción” carece de autoridad moral, pues señala que Romo ha estado involucrado en desfalcos relacionados con la remodelación fantasma del Mercado Escandón por 40 mdp y anomalías por 50 mdp detectadas por la Secretaría de la Función Pública durante su gestión.

“Disfrazaron una camioneta de patrulla, le taparon las placas y le pusieron logotipos y torreta; además, ellos se disfrazaron con chamarras y logos como los que usa la policía, y se presentaron en domicilios particulares a realizar supuestas verificaciones. Esta “Patrulla Patito” es ilegal, irresponsable y es un abuso de funciones” Laura Álvarez Soto, diputada del PAN

Por otra parte, el diputado Ricardo Rubio señaló que los diputados del PAN han presentado su Punto de Acuerdo a la Fiscalía y a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México para que se investiguen las acusaciones en contra de Víctor Hugo y Cecilia Vadillo.

PAN hace un llamado para dejar de “hacer show”

La diputada América Rangel, aseguró que en la administración del 2021-2024 de la Miguel Hidalgo se actuó con rigor en Lafontaine 110. Asimismo, los diputados del PAN: Claudia Pérez, Raúl Torres, Liz Salgado, Andrés Sánchez Miranda y Diego Garrido, hicieron un llamado para dejar de hacer show y enfocarse en temas que lo requieran como es la seguridad, salud y rendición de cuentas.

Con esto, el PAN se compromete a combatir la corrupción desde la legalidad, transparencia e instituciones, haciendo uso de la justicia sin poner los intereses personales antes que la ley.