Kenia López Rabadán, del Partido Acción Nacional (PAN), confirmó que asistirá al desfile del 16 de septiembre 2025 en representación de la Cámara de Diputados, la cual preside.

Mediante una publicación en redes sociales, la presidenta de la Cámara de Diputados compartió la invitación en la que se le solicita su presencia en el Desfile Cívico Militar.

El desfile del 16 de septiembre 2025 dará inicio poco después de las 10:00 horas y será el primero que encabece la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Desfile Militar en el Zócalo capitalino (Graciela López Herrera)

Kenia López Rabadán confirma asistencia en el desfile del 16 de septiembre 2025, representando a Cámara de Diputados

El 95 Desfile Cívico-Militar que se celebra en la Ciudad de México (CDMX) contará con la presencia de la panista Kenia López Rabadán este 16 de septiembre de 2025, según confirmó la propia diputada.

El anuncio de Kenia López Rabadán ha llamado la atención, pues se trata del primer desfile militar que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien la presidenta de la Cámara de Diputados ha criticado en más de una ocasión.

La invitación a Kenia López Rabadán ya había sido anunciada desde el 9 de septiembre por la propia Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera, donde adelantó que invitaría al Poder Legislativo y Judicial.

“Es un acto republicano, ¿no? Entonces en el caso del Grito, es una ceremonia austera, es principalmente el gabinete. Y en el caso del 16 de septiembre, sí ya hay más espacio, se invita a más personas y ahí vamos a invitar a todos los Poderes, y si quieren asistir, asistirán y si no, pues no asistirán” Claudia Sheinbaum

Kenia Lopez en X

¿Kenia López Rabadán estará en el balcón presidencial? En 2019 criticó a AMLO por no incluir a la presidencia de la Cámara de Diputados

La senadora Kenia López Rabadán criticó en 2019 al presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues durante el Desfile Militar de ese año no compartió el balcón con la Presidenta de la Cámara de Diputados.

Incluso, lo comparó con sexenios anteriores; algunos ex mandatarios como Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, quienes sí eran acompañados por quienes fungían en dicho puesto.

“Disfrazado de “austeridad” hoy AMLO demuestra su concepto de Estado: El Estado es El", criticó entonces Kenia López Rabadán.

Por ahora, se desconoce si la presidenta de la Cámara de Diputados compartirá balcón con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.