El Partido Acción Nacional (PAN) hará su relanzamiento hoy sábado 18 de octubre y promete un nuevo rumbo político ¿será el fin de las alianzas con el PRI? Esto es lo que sabe.

Jorge Triana, vocero del PAN afirmó que parte del relanzamiento del partido será la eliminación de las alianzas, pues estas han provocado un retroceso en el proceso electoral.

Cabe mencionar que han pasado 86 años desde la fundación del PAN y actualmente es Jorge Romero quien dirige las filas del partido blanquiazul a nivel nacional.

Jorge Romero (Cortesía)

PAN pondrá fin a las alianzas y promete nuevo rumbo político en su relanzamiento

El vocero del PAN adelantó que parte de los cambios que se harán dentro del partido será poner fin a las alianzas, principalmente, con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A partir del relanzamiento, el PAN sólo abrirá sus puerta a candidaturas que coincidan con los principios del partido, pero estos serán ciudadanos que estén en sus filas.

Respecto a las alianzas en candidaturas locales, Jorge Triana dejó en claro que será decisión de las dirigencias locales, pero estas deberán pasar por Consejo Político del PAN.

Asimismo, las candidaturas presidenciales se definirán a partir de la elección popular, donde se garantizará “un proceso limpio, abierto y transparente”, respetando la decisión del pueblo.

PAN (ELG 2024)

PAN anuncia relanzamiento y pretende mayor afiliación para mantener registro nacional

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), el PAN tiene actualmente sólo 277 mil 665 militantes, por lo que el relanzamiento pretende atraer más afiliados, y así mantener su registro nacional.

Como parte del relanzamiento del PAN, el partido abrirá sus filas a los ciudadanos, pues hasta ahora mantiene actualmente un padrón cerrado, de esta manera aspira a ganar más afiliados.