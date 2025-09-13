El Partido Acción Nacional (PAN) lanzó un comunicado donde exige una investigación a fondo y cero impunidad en el caso de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora.

A través del comunicado, el PAN reconoció la participación de las autoridades en la detención de Hernán Bermúdez Requena, sin embargo, señalaron que arrestar a una persona no es suficiente.

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido durante la noche del viernes 12 de septiembre en una casa en Paraguay.

PAN exige investigación a fondo e imparcial en caso de Hernán Bermúdez Requena, de La Barredora

Hoy sábado 13 de septiembre, el PAN compartió un comunicado para exigir a las autoridades que se realice una investigación a fondo e imparcial del caso de Hernán Bermúdez Requena, de La Barredora.

Ante la reciente detención de Hernán Bermúdez Requena, el comité nacional del PAN y los grupos parlamentarios en el Congreso, puntualizaron cinco exigencias en torno al caso de La Barredora:

Investigación a fondo e imparcial Cero encubrimiento e impunidad en las indagaciones sobre Hernán Bermúdez Requena y los posibles cómplices en el gobierno Hacer públicas las decisiones, informes y controles sobre el caso de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora Medidas de protección para testigos, denunciantes, periodistas y servidores públicos que colaboren con la investigación Sanciones ejemplares más allá de los pactos políticos y negociaciones

¿Qué es La Barredora? Grupo que habría dirigido Hernán Bermúdez Requena (Michelle Rojas / SDPnoticias)

PAN acusa vínculos de autoridades con Hernán Bermúdez Requena; exigen investigación a fondo

El PAN reiteró su latente preocupación de los posibles vínculos entre Morena y la delincuencia organizada y aseguró que estas no tienen poder sin el apoyo de las autoridades municipales, estatales y federales.

Asimismo, el PAN dijo que el caso de Hernán Bermúdez Requena no es aislado, pues solo muestra una serie de patrones de Morena, que toleran, protegen y no sancionan a las redes criminales.

PAN sobre vaso de La Barredora (Redes sociales )