Fue durante su visita a Querétaro que el mandatario del PAN, Mauricio Kuri, se sumó a gobernadores que respaldan a Claudia Sheinbaum: “Deseo que le vaya bien a mi presidenta”, afirmó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum se encuentra en una gira estatal como parte de su Primer Informe de Gobierno, la cual comenzó el pasado 1 de septiembre, cuando lo entregó al Congreso.

Durante sus visitas a los estados, los gobernadores de oposición como Esteban Villegas del PRI o Samuel García de Movimiento Ciudadano, han destacado su respaldo a Claudia Sheinbaum.

“Cuente con nosotros”: Mauricio Kuri del PAN elogia y respalda a Claudia Sheinbaum

Desde el evento “La Transformación avanza en Querétaro”, Mauricio Kuri dio su respaldo a Claudia Sheinbaum, bajo la aseveración de que cuenta con el gobernador del PAN, como ha sido desde el 1 de octubre 2024.

Pese a algunas rechiflas, Mauricio Kuri dio la bienvenida a Claudia Sheinbaum, a quien señaló como una “mujer excepcional, talentosa y amiga de nuestra tierra” que es un gusto recibir en Querétaro.

“La unidad siempre hará que México supere la adversidad por dura que esta sea”. Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro

Mauricio Kuri reiteró en este punto que quiere que le vaya muy bien a su presidenta, Claudia Sheinbaum, porque de esta manera también le va bien a México y a Querétaro.

Asimismo, Mauricio Kuri reconoció a Claudia Sheinbaum por su conducción ante lo que definió como un año complejo por la multitud de desafíos que se han presentado.

Claudia Sheinbaum agradeció a Mauricio Kuri la colaboración en su primer año

En respuesta y tras el mensaje de Mauricio Kuri asegurándole su apoyo, Claudia Sheinbaum agradeció al gobernador del PAN por la colaboración en todo este año, el primero de su gobierno.

Igualmente, ante la interrupción y chiflidos que recibió Mauricio Kuri, Claudia Sheinbaum señaló que espera respeto, ya que es un deber de todas y todos, pese a la libre opinión en México.

Añadió que si bien no están de acuerdo en muchas cosas, hay momentos para el debate político, pero su visita a Querétaro para dar su Informe no es uno de ellos, ya que es un evento en pro de la República.

Claudia Sheinbaum también dio a conocer los proyectos y acciones de este primer año de gobierno, tanto en México como para Querétaro, entidad que destacó, recuperará su vocación como centro para los trenes.

Ya que como mencionó Claudia Sheinbaum, entre los proyectos que se plantean para Querétaro está el tren hacia la Ciudad de México y un segundo con dirección a Irapuato, Guanajuato.