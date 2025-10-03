Jorge Romero Herrera, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), presentó hoy jueves 2 de octubre de 2025, los 4 ejes de transformación a seguir para su movimiento.

De acuerdo con Jorge Romero Herrera, estos 4 ejes de transformación resultarán claves para el relanzamiento del PAN.

De acuerdo con el dirigente blanquiazul, esto es con el objetivo de volver a posicionar al PAN como una opción política nacional de cara a las futuras elecciones.

Jorge Romero (Jorge Romero vía X)

Estos son los 4 ejes de transformación que seguirá el PAN, según Jorge Romero

En entrevista con Juan Becerra Acosta para Radio Fórmula, Jorge Romero presentó los 4 ejes de transformación para el PAN.

Apertura para lanzar candidaturas: Los ciudadanos podrán elegir abiertamente a quienes serían los candidatos, sin importar si son o no militantes del PAN.

Candidatos externos serán bienvenidos: Cualquiera personas con un proyecto y aspiración política podrá sumarse al PAN.

Realizar un cambio de Chip: Dejar de ser solo un partido de oposición, en cambio, ser un partido propositivo y abierto, mostrando cómo gobierna el PAN.

Presentar disposición para una reconciliación Nacional: El PAN extenderá la mano para que exista sinergia con toda la ciudadanía, respetando las ideologías políticas.

Jorge Romero manifestó que esta apuesta es del PAN y por el PAN, recuperando la credibilidad del partido frente a la ciudadanía con la apertura.

El dirigente del PAN manifestó que la finalidad es que este partido, como oposición, sea un “vehículo de ciudadanía para la ciudadanía”, con la intención de que nuevos rostros se sumen a este partido.

El objetivo será, también, que los jóvenes consideren al PAN como una opción política.