El narcolaboratorio desmantelado en la comunidad de El Pinal, Chihuahua, reveló la magnitud de la infraestructura dedicada a la producción de drogas sintéticas.

De acuerdo con el gobierno de Chihuahua, se localizaron dos laboratorios y un campamento con víveres, además de decenas de tambos, hornos y cilindros de gas conectados.

Entre los hallazgos destacan 19 tambos de mil litros, 61 cilindros de gas, calderas, condensadores y depósitos con materiales químicos como acetona.

La operación involucró a la AEI y la Sedena, en una zona colindante entre los municipios de Morelos y Guachochi.

Así es el narcolaboratorio de El Pinal ligado a policías de Chihuahua y agentes de la CIA (Gobierno de Chihuahua )

Esto encontraron en el narcolaboratorio de El Pinal ligado a policías de Chihuahua y agentes de la CIA

Según los reportes más recientes, la participación de agentes de la CIA y elementos mexicanos en Chihuahua ocurrió en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos.

Por su parte, el gobierno de Chihuahua indicó que el narcolaboratorio, en el que habrían participado agentes de la CIA, fue hallado a las nueve horas en una zona colindante entre los municipios de Guachochi y Morelos.

Así es el narcolaboratorio de El Pinal ligado a policías de Chihuahua y agentes de la CIA (Gobierno de Chihuahua )

En un primer campamento y laboratorio se localizó:

19 tambos de mil litros

2 calderas y tarimas con costales con la leyenda “Tquisa”

17 contenedores de mil litros

1 baño

2 contenedores de agua

14 depósitos con acetona

14 contenedores con un material blanco

16 contenedores con un material color negro

15 hornos

7 depósitos donde se conectan por medio de mangueras los hornos

10 depósitos chicos

61 cilindros de gas conectados

42 cilindros de gas

4 depósitos de un material negro

Un montón de costales con material blanco sin leyendas

33 de contenedores de mil litros

En el segundo laboratorio, se localizaron:

1 depósito de costales con material color blanco

2 condensadores

2 calderas

6 contenedores de mil litros

5 botes con material liquido

Así es el narcolaboratorio de El Pinal ligado a policías de Chihuahua y agentes de la CIA (Gobierno de Chihuahua )

Unidad Especializada de Chihuahua no investigará narcolaboratorios

Tras la creación de una Unidad Especializada para la investigación de los hechos ocurridos en El Pinal, su titular Wendy Chávez dijo que aún están pendientes de entregar las carpetas de investigación para investigar la muerte de los agentes de la CIA.

Además, señaló que dicha unidad no tendrá competencia para investigar nada relacionado con el laboratorio de metanfetaminas localizado y asegurado en la sierra de Morelos, ya que es un asunto de índole federal