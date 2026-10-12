El PAN entregó los nombramientos de coordinadores para la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en 4 estados rumbo al 2027.

Los nombramientos del PAN se hicieron oficiales durante un evento en la explanada de la alcaldía Benito Juárez en la CDMX y el partido para:

California

Chihuahua

Tlaxcala

CDMX

PAN designa coordinadores para la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad

Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, reveló los nombramientos de 6 coordinadores para la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad rumbo a las elecciones del 2027.

Acción Nacional designó las siguientes coordinaciones estatales:

Los tres coordinadores en la CDMX buscarán ser reelectos en las elecciones de junio de 2027.

Coordinaciones en la CDMX:

PAN designa coordinaciones a 6 aspirantes rumbo a las elecciones de 2027 (X/@@AccionNacional)

El presidente nacional del PAN explicó que las y los coordinadores tendrán la tarea de recorres sus comunidades y escuchar las preocupaciones de los ciudadanos, así como impulsar el diálogo entre los distintos sectores sociales.

Dichas coordinaciones se designan a meses de que el INE haga oficial las candidaturas rumbo a las elecciones del 2027.

Jorge Romero Herrera destaca el trabajo de coordinadores para la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad

Durante los encuentros realizados en Chihuahua y CDMX, Jorge Romero Herrera mencionó que el servicio público debe mejorar las condiciones de vida para la ciudadanía.

También destacó la trayectoria y el trabajo de Alessandra Rojo de la Vega, Carlos Orvañanos y Luis Mendoza, a quienes identificó como servidores públicos que han demostrado compromiso con sus comunidades.

Jorge Romero Herrera sostiene que dichas coordinaciones tienen el objetivo de defender a la patria, la familia y la libertad de México.