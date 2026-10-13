De cara a las elecciones 2027, Santiago Taboada destacó que el PAN y PRI avanzan en las negociaciones para conformar una alianza con la que puedan competir en el estado de Sonora.

Así lo sostuvo el el secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN al señalar que se mantienen abiertos a construir un bloque opositor que mantenga una agenda común.

Al respecto, aseveró que la alianza entre PAN y PRI en Sonora también está abierta a la ciudadanía, pues el objetivo principal es evitar que Morena mantenga la gubernatura y gane la capital.

Santiago Taboada afirma que PN y PRI avanzan en negociación para alianza en Sonora

La cercanía de la contienda por las elecciones 2027 sigue avanzando y, con ello, las definiciones de los partidos políticos que buscarán hacerse de la mayor cantidad de puestos y cargos en juego.

Así ocurre en el estado de Sonora, donde la posibilidad de concretarse una alianza entre el PAN y PRI estaría más cerca, pues Santiago Taboada aseveró que hay negociaciones para concretarla.

Santiago Taboada (cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Sobre ello, el secretario de Acción Política panista declaró en entrevista con Michelle Rivera que hay un avance constante en el dialogo entre ambas dirigencias rumbo a las elecciones 2027 en Sonora.

De la misma forma, destacó que la negociación entre el PAN y el PRI evalúa las realidades políticas y la fuerza territorial, definiendo plazas estratégicas prioritarias como lo es la capital Hermosillo.

Por eso, indicó que también se considera incorporar liderazgos ciudadanos y perfiles externos sin afiliación en busca de de fortalecer la competitividad del bloque opositor.

PAN y PRI buscan frenar a Morena en Sonora

Al aseverar que se avanza en las negociaciones para conformar la alianza PAN y PRI en Sonora, Santiago Taboada indicó que el proyecto busca frenar la hegemonía de Morena en el estado.

En la conversación, acusó que las administraciones de Morena han entregado resultados deficientes en materia de salud y seguridad, justificando la urgencia de estructurar una alternativa.

En ese sentido, remarcó que la alianza buscará también defender la capital sonorense, argumentando que resulta prioritario impedir el regreso de Morena al gobierno municipal en el próximo periodo.

Por ello, la dirigencia nacional pondrá por encima de los intereses partidistas la consolidación de este frente, articulando fuerzas con capacidad de competencia real frente al oficialismo en la entidad.