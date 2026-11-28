Atlas vs Toluca chocan en la vuelta de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico victoria de los Diablos Rojos en el Estadio Jalisco. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Atlas vs Toluca: Pronóstico del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga MX
Atlas 0-2 Toluca es el pronóstico del partido de vuelta de cuartos de final en el Apertura 2026.
Pronóstico: Atlas 0-2 Toluca.
Atlas vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de vuelta de cuartos final de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlas vs Toluca, en la vuelta de cuartos de final de la Liga MX.
Atlas
- Portero: Camilo Vargas
- Defensas: Edgar Zaldívar, Gaddi Aguirre, Juan José Purata y Milton Valenzuela
- Mediocampistas: Aldo Rocha, Víctor Ríos, Luís Esteves, Ryan Mmaee y Kevin Zenón
- Delantero: Florián Monzón
Toluca
- Portero. Hugo González
- Defensas: Brian García, Luan, Everardo López y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Érick Gutiérrez, Franco Romero, Helinho, Nicolás Castro y Alexis Vega
- Delantero: Paulinho
Atlas vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de vuelta de cuartos de final de Liga MX
Los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta a Atlas vs Toluca. Sábado 28 de noviembre a las 19 horas por TUDN y ViX.
- Partido: Atlas vs Toluca
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 28 de noviembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: TUDN y ViX