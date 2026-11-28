Atlas vs Toluca chocan en la vuelta de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico victoria de los Diablos Rojos en el Estadio Jalisco. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Atlas vs Toluca: Pronóstico del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga MX

Atlas 0-2 Toluca es el pronóstico del partido de vuelta de cuartos de final en el Apertura 2026.

Pronóstico: Atlas 0-2 Toluca.

Atlas vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de vuelta de cuartos final de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlas vs Toluca, en la vuelta de cuartos de final de la Liga MX.

Atlas

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Edgar Zaldívar, Gaddi Aguirre, Juan José Purata y Milton Valenzuela

Mediocampistas: Aldo Rocha, Víctor Ríos, Luís Esteves, Ryan Mmaee y Kevin Zenón

Delantero: Florián Monzón

Toluca

Portero. Hugo González

Defensas: Brian García, Luan, Everardo López y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Érick Gutiérrez, Franco Romero, Helinho, Nicolás Castro y Alexis Vega

Delantero: Paulinho

Atlas vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de vuelta de cuartos de final de Liga MX

Los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta a Atlas vs Toluca. Sábado 28 de noviembre a las 19 horas por TUDN y ViX.